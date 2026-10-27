Избраха "maxxing" за дума на 2026 г.: Какво означава?

Интернет жаргонът "Maxxing" беше избран от онлайн речника Dictionary.com за дума на 2026 г. Терминът, произлизащ от английската дума "maximizing" (максимизиране), описва стремежа към постигане на максимални резултати във всяка област от живота. Всяка година се избират думи, които отразяват най-значимите изрази и понятия в публичното пространство. Първи тази година с избора си излезе Dictionary.com. След като миналата година обяви "6-7" за дума на 2025 г., онлайн речникът отново се спря на жаргон, популярен сред поколенията Z и Алфа.

Според Dictionary.com терминът може да се използва самостоятелно или като наставка към други думи, за да покаже, че някой прави нещо в максимална степен или се стреми да го оптимизира възможно най-много, пише "Euronews".

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Произходът му може да се проследи до израза "maxing out a credit card", който означава изчерпване на кредитния лимит, както и до културата на видеоигрите. През 2010-те години думата се разпространява в онлайн общностите на т.нар. маносфера и инселите чрез израза "looksmaxxing". Той описва опитите за максимално подобряване на физическата привлекателност чрез фитнес, грижа за външния вид и различни процедури. Често се използва в контекста на неуспешни връзки и романтично отхвърляне.

Влиянието на инфлуенсърите

Снимка: Envato

Популярността на термина нарасна с възхода на противоречиви инфлуенсъри от маносферата като Брейдън Питърс, известен с псевдонима Клавикулар. Стриймърът проповядва крайна отдаденост на мъжката красота и беше обвинен в сексуално посегателство срещу млада жена през 2025 г. Миналата седмица той пледира невинен по обвинението.

Мнозина се опитват да откъснат термина от токсичната му репутация и асоциациите с агресивната мъжественост. Той вече се използва широко от поколенията Z и Алфа в социалните мрежи, като търсенията на думата рязко са нараснали през август. "Maxxing е езиковото проявление на култура, която все повече се съсредоточава върху извличането на максимума от всичко", заяви Стив Джонсън, директор на отдела по лексикография в Dictionary Media Group към IXL Learning.

"Каквото и да правим, искаме да стигнем още по-далеч", посочи Джонсън. По думите му обаче разширяващата се употреба на термина показва и различните реакции на хората към този стремеж. Някои го възприемат сериозно, други преувеличават значението му за забавление, а трети го използват иронично, за да опишат отдръпването от непрестанното преследване на повече.

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"Тази година maxxing се открои, защото обхваща толкова много различни аспекти от живота. Хората се стремят към максимален прием на протеини със закуската си, използват възможно най-много токени в инструментите с изкуствен интелект през работния ден или се отдават на уютни занимания в петък вечер", добави Джонсън.

Сред другите разновидности на термина са "hardmaxxing", което включва крайни диети, пластични операции за промяна на лицето и дори удряне на костите с цел промяна на формата им; "softmaxxing", сходно с понятието за цялостно подобряване на външния вид, например чрез нова прическа; "jestermaxxing", при което хуморът се използва за постигане на социално приемане или популярност; и "sleepmaxxing", насочено към увеличаване на продължителността и подобряване на качеството на съня.

Все по-голяма зависимост

Снимка: Envato

Колкото и популярен да е терминът, зад него се крият и потискащи последици, свързани с все по-голямата зависимост на обществото от интернет и разширяващото се значение на думата. Показателен пример е "tokenmaxxing", използван за описване на практики, при които компаниите насърчават служителите си да използват инструментите с изкуствен интелект възможно най-интензивно.

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Сред останалите претенденти за думата на 2026 г. на Dictionary.com са "Affordability" (достъпност на цените), "Data center" (център за данни), "Odyssey" (одисея) и "Unc". Последното е съкратена форма на английската дума за чичо (uncle) и се използва от поколенията Z и Алфа за обозначаване на по-възрастен човек, възприеман като неразбиращ съвременните тенденции или лишен от стил.

Изборът на "Odyssey" вероятно е повлиян от рязкото увеличение на онлайн търсенията и интереса към Омир след премиерата на успешния филм "Одисея" на Кристофър Нолан, пише БГНЕС.