Лунен календар за ноември 2026: Дните за подстригване, които носят пари и късмет

Мислите да промените визията си, но все още не сте решили кога да отидете във фризьорския салон? Ако сте от хората, които проверяват лунния календар, преди да си подстрижете косата, през ноември 2026 г. има няколко дати, които си заслужава да имате предвид. Най-подходящият ден зависи от това какво се надявате да постигнете: да стимулирате растежа на косата, да запазите сегашната си прическа или да придадете на следващата си прическа символична връзка с парите и късмета.

Най-добрите дни за подстригване през ноември 2026 г. според фазите на Луната

Снимка: Envato

За да изберете подходящата дата, е важно да започнете с фазите на Луната през целия месец. Ноември ще започне с намаляваща Луна – от 1 до 8 ноември. Новолунието ще настъпи на 9 ноември, следвано от нарастваща Луна от 10 до 23 ноември. Пълнолунието настъпва на 24 ноември, а фазата на намаляващата Луна се завръща от 25 до 30 ноември.

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Ако искате косата ви да расте, периодът от 10 до 23 ноември е този, който трябва да имате предвид. Нарастващата Луна традиционно се свързва с растеж и обновление. Ето защо хората, които искат да си пуснат по-дълга коса или да дадат нов старт на външния си вид, често избират тази фаза.

Ако предпочитате да запазите прическата си по-дълго, обмислете периода от 1 до 8 ноември или от 25 до 30 ноември. Тези дати попадат по време на фазата на намаляващата Луна – фаза, свързана със запазването на прическата и леко подстригване, без да се стимулира бърз растеж.

Търсите повече обем? 24 ноември, когато настъпи пълнолуние, е най-важната дата в тази традиция. Тази фаза е символично свързана с изобилието и по-обемната коса.

Междувременно на 9 ноември ще настъпи новолуние. Някои традиционни лунни календари препоръчват да се избягват драстични промени по време на тази фаза, което прави тази дата подходяща за пропускане, ако следвате тези вярвания.

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Най-добрите дни за подстригване през ноември с цел пари и късмет

Освен датите, свързани с растежа на косата и поддържането на прическата, четири дни се открояват по друга специална причина: 6, 13, 19 и 29 ноември. Според народните вярвания тези дати се считат за благоприятни за подстригване с намерението да привлечете пари, благоденствие и късмет.