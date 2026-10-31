Искате да пътувате през зимата? Ето кои дестинации е добре да избягвате

Туристически експерти посочиха седем популярни дестинации, които според тях могат да разочароват посетителите през зимата заради пренаселеност, високи цени, неблагоприятно време или други ограничения, съобщава порталът "Travel Off Path". Сред местата в списъка са Халщат в Австрия, Насау на Бахамските острови, Киото в Япония, Аспен в американския щат Колорадо, Амстердам, Кий Уест във Флорида и Банф в Канада.

Още: Ледено преживяване: Най-атрактивните хотели от лед и сняг в Европа

Халщат е посочен като пример за дестинация, която в социалните мрежи изглежда като спокойно зимно селище, но на практика често е претъпкана с туристи. Като алтернатива експертите препоръчват френския град Колмар, който предлага сходна зимна атмосфера и по-добре развита туристическа инфраструктура.

За Насау предупреждението е свързано с по-ниските от очакваните температури през зимата. Студените фронтове от САЩ могат да свалят температурите до около 18°C, а силният круизен туризъм допълнително увеличава натоварването на острова. Като по-топли алтернативи са посочени Аруба и Кюрасао.

Снимка: Envato

Киото също остава силно натоварен с туристи през зимата, а времето често е студено и влажно. Вместо него експертите препоръчват Каназава, който предлага традиционна японска архитектура и зимни гледки при по-малко посетители.

Аспен е включен в списъка заради високите разходи. Дневните ски карти могат да достигнат около 300 долара, а цените на храната и настаняването са сред най-високите в американските зимни курорти. Като алтернативи са посочени Ревелстоук в Канада и Паудър Маунтин в Юта.

Още: Български град влезе в Топ 20 на най-добрите европейски дестинации за дълголетие

При Амстердам основните недостатъци според експертите са студеното, ветровито и дъждовно време, както и високият туристически данък, който достига 12,5%. Като по-подходящ зимен вариант се препоръчва Виена.

Снимка: Envato

Кий Уест във Флорида е критикуван заради силната комерсиализация, натоварването от круизни туристи и високите хотелски цени, които през зимния сезон могат да надхвърлят 500 долара на вечер.

Банф в Канада пък може да се окаже неподходящ за туристи, които не са подготвени за сурови зимни условия. Температурите могат да паднат до около -29°C, а известните езера в района са замръзнали и покрити със сняг. Като алтернатива се препоръчва Уайтфиш в щата Монтана.

"Travel Off Path" предупреждава, че представата за зимна почивка в социалните мрежи често се различава значително от реалните условия на място и препоръчва туристите да отчитат времето, цените и натовареността преди да резервират пътуване, предава БГНЕС.