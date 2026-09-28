Как да разберете, че котката ви ужасно скучае: 7 знака, важни за всеки стопанин

Котките често страдат от скрита самота, скука и стрес, които постепенно започват да се проявяват в поведението им, пише американското издание "Catster". Но как един стопанин може да разбете дали действително любимото му коте скучае? И има ли какво да направи, за да промени настроението на животното и да премахне стреса от ежедневието му? Ето 7 признака, които да следите.

Необичайно дълъг сън

Всички знаят, че котките спят много. Има обаче огромна разлика между котка, която дремва удобно след обяд, и такава, която е станала летаргична и напълно не реагира на неща, които обикновено привличат вниманието ѝ. Ако здрав домашен любимец спи значително по-дълго от нормалното и е безразличен към света около себе си, това е типичен признак на апатия и самота.

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Внезапни енергийни вълни

Експертите съветват да се обърне внимание и на двете крайности. Предупредителен знак включва внезапно безразличие към ежедневните дейности, както и ситуация, в която котка внезапно започва трескаво да тича из апартамента посред нощ с див поглед в очите. В зависимост от естеството на ситуацията, скуката и изолацията могат да се развият или в отдръпване, или в неконтролируема хиперактивност.

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"Хранене" от скука или отказ от купа

Котките също са склонни към емоционално преяждане. Някои животни започват да поглъщат храна, просто за да запълнят празнотата през деня, или заместват живото взаимодействие с храна. Други, напротив, напълно губят апетита си, когато са депресирани. И двете ситуации са опасни за здравето, така че ако не се открие заболяване, коренът на проблема се крие в емоционалното състояние.

Проблеми с облизването

Поради стрес и чувство за изоставяне, котката може драстично да промени този свой навик. Ако спре да се облизва, козината ѝ бързо става матова и рошава. Другата крайност е обсесивно, маниакално облизване на едно и също място или дори скубане на козината, докато не оплешивее. Това е класическа реакция на липса на вълнение и социален контакт.

Снимка: Envato

Локви близо до тоалетната

Ако тоалетната е чиста и местоположението ѝ не е променено, внезапните "пропуски" до тоалетната показват дълбока тревожност. Самотата провокира колосален вътрешен стрес, особено ако животното преди това е живяло близо до други четириноги приятели.

Безпорядък в апартамента

Подострянето на ноктите е нормална нужда за хищник. Но ако котка внезапно започне умишлено да разкъсва мека мебел, да хвърля неща от рафтовете с подозрителен ентусиазъм или да дъвче неща, които е игнорирала години наред, тя буквално създава собствено забавление. Обикновено това поведение се засилва, когато мозъкът на животното изпитва остра липса на стимулация.

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Следване на стопанина

Когато котка буквално следва човек от стая в стая, като мяука непрестанно и натрапчиво изисква внимание, това е ясен сигнал, че ѝ липсва компания. Експертите подчертават, че това не е манипулация, а опит да се достигне до стопанина и да се демонстрира незадоволена основна нужда.

Ще спаси ли втора котка къщата? Осиновяването на друг домашен любимец набързо не е добра идея. Нов домашен любимец няма да реши проблемите, ако стопанинът едва общува с първата котка. Освен това темпераментът играе решаваща роля: запознаването на енергично котенце със спокоен, възрастен домашен любимец е лоша идея. Препоръчително е животните да се запознават постепенно, като се използват успокояващи феромони, отделни зони за спане и подрязване на ноктите им, за да се избегнат наранявания по време на първите срещи, пише БГНЕС.