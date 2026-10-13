Нов световен рекорд: 61-годишна се задържа в планк 5 часа (ВИДЕО)

61-годишна жена задържа планк в продължение на 5 часа, поставяйки световен рекорд за жени. Постижението е на Дона Джийн Уайлд, жителка на Канада. Тя се задържа в планк в продължение на 5 часа и 7 секунди на церемонията по откриването на Световните игри за възрастни Huntsman в Юта, САЩ. Уайлд счупи предишния си рекорд, поставен през 2024 г. След това жената задържа планка в продължение на 4 часа, 30 минути и 11 секунди.

Планк: Как правилно да правите това супер полезно упражнение?

Рекорд на Гинес

Новият опит беше регистриран от съдиите, а Книгата на рекордите на Гинес в момента преглежда всички доказателства, за да актуализира официално рекорда.

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Canadian athlete DonnaJean Wilde, 61, has broken her own world record by planking for more than five hours, giving her the title of longest female abdominal plank holder in the world, according to the World Senior Games. https://t.co/qhaGw7bZeS https://t.co/Hz1dMJP99N — ABC News (@ABC) October 8, 2026