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Нов световен рекорд: 61-годишна се задържа в планк 5 часа (ВИДЕО)

13 октомври 2026, 16:46 часа 0 коментара
Снимка: Envato
Нов световен рекорд: 61-годишна се задържа в планк 5 часа (ВИДЕО)

61-годишна жена задържа планк в продължение на 5 часа, поставяйки световен рекорд за жени. Постижението е на Дона Джийн Уайлд, жителка на Канада. Тя се задържа в планк в продължение на 5 часа и 7 секунди на церемонията по откриването на Световните игри за възрастни Huntsman в Юта, САЩ. Уайлд счупи предишния си рекорд, поставен през 2024 г. След това жената задържа планка в продължение на 4 часа, 30 минути и 11 секунди.

Планк: Как правилно да правите това супер полезно упражнение?

Рекорд на Гинес 

Новият опит беше регистриран от съдиите, а Книгата на рекордите на Гинес в момента преглежда всички доказателства, за да актуализира официално рекорда.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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