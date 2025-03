Над 20 квадрилиона: Ето колко се предполага, че са мравките на Земята

Биолозите проучват стотици изследвания на популациите на мравки по целия свят, за да стигнат до изумителна нова оценка за техния брой: 20 квадрилиона - или около 2,5 милиона мравки за всеки човек на Земята.

Тъй като мравките са жизненоважни за здравето на нашите екосистеми, изследователите подчертават колко е важно да знаем повече за тяхното изобилие и реакцията им на промените в околната среда.

Колко мравки има на планетата

Още: Как мравките могат да помогнат в проблема със задръстванията

Независимо дали мравките са за вас източник на любопитство или раздразнение, трябва да знаете, че те имат централна роля за живота на Земята. Техният микроскопичен свят може да ни изглежда чужд, но без тях нашият свят би бил също толкова неузнаваем. Скорошно проучване в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) изчислява точно колко мравки има навсякъде около нас: зашеметяващите 20 квадрилиона (20 000 000 000 000 000), около 2,5 милиона мравки за всеки човек.



Този брой е “консервативна оценка”, казват изследователите, тъй като все още не могат да се проучат подземните мравки или да се съберат достатъчно данни от Северна Азия и Централна Африка. Все пак, проучването накара любителите на природата, включително авторите на изследването, да гледат на насекомите в нова светлина. “Мисля, че бързо пренебрегваме това, което е под краката ни”, казва изследователят на насекоми и съавтор на проучването Сабине Ноотун от Университета Вюрцбург в Германия. Ноотун и нейният колега, екологът Патрик Шултхайс, провеждат проучването, докато са в университета в Хонгконг.

Какво трябва да знаем за мравките

Мравките са едни от най-успешните организми на планетата. От появата си преди повече от 140 милиона години, те са успели да се внедрят в почти всеки аспект на живота на Земята. Ключът към техния успех се крие в сложните им социални структури. Добре управляваните колонии работят инстинктивно и ефективно. Мравките разрохват почвата, транспортират семена под земята и са жизненоважен източник на храна за много организми.

При 12 метрични мегатона сух въглерод общата биомаса на мравките надвишава тази на всички диви птици и бозайници взети заедно. Това е двойно повече от теглото на Голямата пирамида в Египет и повече от една пета от теглото на Великата китайска стена.

Още: Изненадващо: Мравките помнят враговете си и таят злоба

Какви видове мравки има по света

Екипът установи, че изобилието от мравки е неравномерно по света. Гъстите популации обитават тропически гористи райони, а сухите храсти са силно активни. Съществуват над 12 000 различни вида мравки, всеки с уникални адаптации. Ето кои са основните видове мравки:

Дърводелци

Още: Защо мравките не спят - научете причината?

Силните мравки “дърводелци” използват мощните си челюсти, за да раздробяват дърва за материал за гнездене.

Огнени

Известните като “огнени” мравки са малки, но много агресивни и инжектират вредна отрова в жертвите си.

Листорезачи

Още: Подправката, която ще прогони мравките от градината ви само за ден

Кротките мравки “листорезачи” отглеждат градини с гъби, събирайки изобилие от пресни листа за тор.

За да оценят тази пълна гама от видове, учените започнаха с първоначална база данни, под ръководството на Беноа Гуенард от Университета в Хонгконг. Наблюдавани бяха близо 9000 изследвания върху мравки от последните 80 години. След като изчерпаха този списък, изследователите се обърнаха към интернет, търсейки всякакви изследвания, включващи мравки на всички континенти и големи биоми (природни зони). След внимателен анализ екипът съкрати списъка си от близо 20 000 проучвания до 489, тъй като на много от тях липсваха данни за изобилието и се използваха нестандартни методи за събиране.

Как достигат до тези данни в изследването си

Съществуват два стандартни начина за събиране на мравки, казва Ноотен: капани и вземане на проби от листни отпадъци. С капаните мравките попадат в заровени капани, докато търсят храна или ловуват. След определено време учените ги преброяват. Вземането на проби от листни отпадъци работи в по-голям мащаб. Извличат се всички мравки в рамките на 1 кв.м от повърхностните листни отпадъци или хумус и се преброяват.

Използвайки цифрите от тези проучвания, учените стигнаха до гигантския брой от 20 квадрилиона, която е 2 до 20 пъти по-висока, отколкото се смяташе досега. Тази цифра е достатъчна да се създаде една единствена верига от мравки, която се увива около екватора на Земята почти 8 милиона пъти. Шултхайс предполага, че цифрата е много вероятно да се увеличи. Например, само подземните мравки биха могли да добавят още 2 квадрилиона към тези 20 квадрилиона.



Източник: Mongabay.com