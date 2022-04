Най-добрите филми с Том Круз

Jerry Maguire/ Джери Магуайър (1996)

Джери Магуайър (Том Круз) е висш агент в Спортен Мениджмънт Интернешънъл. Той е безспорен майстор и професионалист в своята област. След необмислено действие от негова страна бива уволнен. Лишават го не само от работа, но и от самочувствие и идентичност. Решава да събере сили и да започне всичко от нулата.

Филмът е спечелил 1 Оскар, има 26 филмови награди и 42 номинации.

Mission: Impossible/ Мисията невъзможна (1996-2018)

“Мисията невъзможна” е американска шпионска филмова поредица, състояща се от 6 части. В главната роля е Итън Хънт (Том Круз) – таен агент. Той е обвинен за смъртта на своя шпионски екип. Винаги се движи на крачка пред своите преследвачи и близо до шокираща истина.

20-те най-добри комедии на всички времена (част 1)

Edge of Tomorrow/ На ръба на утрешния ден (2014)

Филмът е научно-фантастичен екшън, в който Том Круз си партнира с Емили Блънт. Сюжетът разкава за свят въвлечен във война с извънземна сила. Многобройни мъже и жени се изправят срещу непобедимия враг, но новобранец от Обединените отбранителни сили ще успее да ги победи с нестандартна военна стратегия: Живей. Умри. Повтори.

A Few Good Men/ Доблестни мъже (1992)

Филмът разказва за амбициозен адвокат и млада юристка, които се впускат в защита на двама войници от военнноморските сили, обвинени в убийство. Изправени са пред избор дали да следват съвестта си или нечии заповеди. В този филм Том Круз си партнира с Деми Мур и Джак Никълсън.

Филмът има 10 филмови награди и 30 номинации, 3 от които за Оскар.

ТОП 10 филма с Брат Пит, които трябва да гледате

Rain Man/ Рейнман (1988)

Филмът е американска драма, в който си партнират Том Круз, Дъстин Хофман и Валерия Голино. В историята се разказва за Чарли Бабит (Том Круз), който научава, че неговият отчужден баща е оставил наследство на негов брат с аутизъм, за който не е знаел до сега. Заедно започват пътуване, но самообладанието и търпението на Бабит е на ръба. Въпреки това пътуването се превръща в нещо много повече и изключително специално преживяване за двамата братя.

Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles / Интервю с вампир (1994)

В центъра на сюжета на филма е вампирът Лестат, който ще живее вечно и преминава през вековете, воден от страстта и тръпката. Ако пожелае ,може да направи всеки от жертвите си безсмъртен. В края на 20-ти век един вампир с човешко сърце решава да разкаже своята история за любовта, тъгата, ужасите и радостите на вампирите.

Филмът има 24 филмови награди и 36 номинации, сред които 2 за Оскар.