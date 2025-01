Опра Уинфри: Вие получавате от живота това, за което ви стига куража да си поискате

Милиардерката, медиен изпълнителен директор и филантроп Опра Уинфри е най-известна с това, че е водеща на своето международно популярно токшоу от 1986 до 2011 г. Оттам тя стартира своята телевизионна мрежа OWN.

Коя е Опра Уинфри?

Опра Уинфри е водеща на токшоу, носителка на награда „Еми“, медиен ръководител, номинирана за „Оскар“ актриса и филантроп. Тя е най-известна с това, че е водеща на изключително популярната си програма Шоуто на Опра Уинфри, която се излъчваше в продължение на 25 сезона, от 1986 до 2011 г. Успехът й помогна да стане първата чернокожа жена милиардер в света през 2003 г. Медийната империя на Уинфри се разрасна, за да включва телевизионна мрежа, мрежата на Опра Уинфри и марка за лайфстайл списание. През 1994 г. тя беше въведена в Залата на славата на Телевизионната академия, а през 2018 г. стана първата чернокожа жена, която получи наградата Сесил Б. Демил на Златните глобуси за изключителния си принос към развлеченията.

Ранен живот и образование

Опра Гейл Уинфри е родена на 29 януари 1954 г. в провинциалния град Косцюшко, Мисисипи. Леля й Айда я кръстила на библейската фигура Орпа, но бързо семейството ѝ започнало да го изписва Опра, което било по-лесно за произнасяне. След проблемно юношество в малка фермерска общност, където е била сексуално малтретирана от редица мъже, роднини и приятели на майка си, Вернита Лий, Уинфри се премества в Нешвил, за да живее с баща си, Върнън Уинфри, бръснар и бизнесмен.

Уинфри посещава гимназия в Източен Нешвил. През 1972 г. тя печели конкурса Miss Black Nashville. Тя щяла да стане Мис Черна Тенеси и да се състезава за Мис Черна Америка.

През 1971 г. Уинфри постъпва в Държавния университет на Тенеси и специализира речеви комуникации и сценични изкуства. Започва работа в радио и телевизионно излъчване в Нешвил и напуска колежа през 1975 г., с един кредит по-малко от дипломата си. Години по-късно тя подновява обучението си и се дипломира като част от класа на щата Тенеси през 1986 г.

Ранна кариера

През 1976 г. Уинфри се премества в Балтимор, Мериленд, където води телевизионното токшоу People Are Talking. Шоуто се превръща в хит и Уинфри остава с него осем години, след което е наета от чикагска телевизионна станция да води собственото си сутрешно шоу AM Chicago.

Основният й конкурент във времевия интервал бил Фил Донахю . В рамките на няколко месеца откритият, сърдечен личен стил на Уинфри ѝ спечелил 100 000 зрители повече от Донахю и извежда шоуто ѝ от последното място на първо в рейтинга.

Шоуто на Опра Уинфри

Уинфри стартира Шоуто на Опра Уинфри през 1986 г., ставайки първата чернокожа жена водеща на национално синдикирано ежедневно токшоу. То продължи 25 години, до 2011 г.

С разположението си в 120 канала и аудитория от 10 милиона души, шоуто спечелило 125 милиона долара до края на първата си година, от които Уинфри получила 30 милиона долара. Скоро тя придоби собственост върху програмата от ABC, като я постави под контрола на новата си продуцентска компания, Harpo Productions („Опра“, изписана наобратно), и печелеше все повече и повече пари от синдикиране.

През 1994 г., когато токшоутата стават все по-безсмислени и експлоатиращи, Уинфри обещава да запази шоуто си без таблоидни теми. Въпреки че рейтингите първоначално паднаха, тя спечели уважението на своите зрители и скоро беше възнаградена с нарастване на популярността.

През 2004 г. Уинфри подписа нов договор за продължаване на Шоуто на Опра Уинфри през сезон 2010-11. По това време синдикираното шоу беше гледано на близо 212 станции в Съединените щати и в повече от 100 страни по света. През 2009 г. Уинфри обяви, че ще прекрати програмата си, когато договорът й с ABC приключи през 2011 г.

До края на излъчването си Шоуто на Опра Уинфри събра десетки дневни награди Еми, включително девет за Изключително токшоу и седем на Уинфри за Изключителен водещ на токшоу. Успехът на шоуто помогна за стартирането на телевизионните кариери на д-р Фил Макгроу, д-р Мехмет Оз и Рейчъл Рей, които всички имаха свои собствени токшоута. Ток шоуто беше и първата платформа за популярни сериали като Oprah's Book Club и Oprah's Favorite Things.

Книжният клуб на Опра

Уинфри допринесе изключително много за издателския свят, като стартира Oprah's Book Club като сегмент от нейното токшоу през септември 1996 г. Първата й селекция беше The Deep End of the Ocean от Jacquelyn Mitchard. Други избрани са Song of Solomon от Тони Морисън , Wild от Черил Стрейд и мемоарите на Мишел Обама от 2018 г. Becoming .

Програмата изстреля много неизвестни автори на върха на списъците с бестселъри. Откакто Шоуто на Опра Уинфри приключи, книжният клуб продължи чрез O, The Oprah Magazine , сериал на Apple TV+ и подкаст.

Полу-сестрата на Опра

В последния сезон на нейното токшоу Уинфри счупи рейтингите, когато разкри семейна тайна: тя има полусестра на име Патриша.

Майката на Уинфри, Вернита Лий, ражда момиченце през 1963 г. По това време Уинфри е на 9 години и живее с баща си. Лий дава детето за осиновяване, защото вярва, че няма да може да се откаже от държавната помощ, ако има друго дете, за което да се грижи. Патриша живее в поредица от приемни домове до 7-годишна възраст.

Патриша се опитва да се свърже с рождената си майка чрез агенцията си за осиновяване, след като станала пълнолетна, но Лий не искала да се срещне с нея. След като направила голямо проучване, тя се обърнала към племенницата на Уинфри и двете направили ДНК тестове, които доказаха, че са роднини.

През 1999 г. Уинфри дебютира с Oxygen Media, компания, която тя съосновава и която се занимава с производство на кабелни и онлайн програми за жени.

Скоро след като Шоуто на Опра Уинфри приключи през 2011 г., Уинфри се премести в собствената си мрежа, Oprah Winfrey Network, съвместно предприятие с Discovery Communications.

Въпреки нестабилното финансово начало, OWN нашумя през януари 2013 г., когато излъчи интервю между Уинфри и седемкратния победител в Тур дьо Франс Ланс Армстронг. Армстронг, американският колоездач, на когото през 2012 г. бяха отнети титлите от Тура заради допинг, призна, че е използвал подобряващи постиженията вещества през цялата си кариера, включително хормоните кортизон, тестостерон и еритропоетин (известен също като EPO). Съобщава се, че интервюто е донесло милиони долари приходи за мрежата.

През март 2015 г. Уинфри обяви, че нейното базирано в Чикаго Harpo Studios ще затвори в края на годината, за да консолидира производствените операции на компанията към базираната в Лос Анджелис OWN.

През декември 2017 г. Discovery обяви, че е станала мажоритарен собственик на OWN със закупуването на 24,5 процента от компанията от нейния основател за 70 милиона долара. Winfrey запази 25,5% от OWN и остана неин главен изпълнителен директор съгласно условията на споразумението. През декември 2020 г. Уинфри продаде още 20,5 процента от дела си в мрежата на Discovery. Тя все още е председател и главен изпълнителен директор.

Нетната стойност на състоянието на Опра Уинфри

Според списание Forbes Уинфри е най-богатият афроамериканец на 20 век. Тя стана единственият чернокож милиардер в света през 2003 г. и задържа отличието три поредни години. Списание Life я приветства като най-влиятелната жена на своето поколение.

Forbes обяви нейното нетно състояние в реално време на 2,5 милиарда долара към 9 март 2023 г.

Филантропия

През 2005 г. Business Week нарече Уинфри най-големият чернокож филантроп в американската история. Тя е създала множество благотворителни организации през годините, включително Oprah's Angel Network, фондация Oprah Winfrey и благотворителната фондация Oprah Winfrey. Между 1998 г. и септември 2010 г., когато спря да функционира, Oprah's Angel Network събра повече от 80 милиона долара , които подкрепиха училища по света и жертви на урагана Катрина, наред с други получатели.

Уинфри е отдаден поддръжник на младежта по целия свят и дори се е застъпвала от името на правата на децата. Тя създаде Академията за лидерство на Опра Уинфри за момичета в Южна Африка като безопасно място за обучение и вдъхновение на „следващото поколение лидери за Южна Африка“. Той отвори врати през 2007 г. През 1994 г. тогавашният президент Бил Клинтън подписа законопроект, който Уинфри беше предложил на Конгреса, като закон, който създаде национална база данни за осъдени насилници над деца.

През февруари 2018 г., след стрелба в гимназията Marjory Stoneman Douglas във Флорида, оставила 17 жертви, Уинфри обяви, че ще последва примера на Джордж и Амал Клуни и ще дари 500 000 долара за демонстрацията March for Our Lives, планирана за следващия месец.

Уинфри публично се е борила с теглото си и многобройните й усилия за отслабване са добре документирани. През 1988 г. тя разкри в своето токшоу, че е загубила 30 килограма благодарение на течна диета и упражнения. „Буквално гладувах в продължение на четири месеца – нито хапка храна“, каза тя по-късно. До 1992 г. тя е натрупала по-голямата част от теглото обратно.

През 2015 г. Уинфри купи 10 процента от WeightWatchers. Тя също така стана съветник на компанията и си осигури място в борда и се появи в телевизионни реклами като говорител на компанията.

Личен живот

а Уинфри присъстват на премиерата на The Butler през 2013 г.

Уинфри има връзка със Стедман Греъм, изпълнителен директор по връзки с обществеността, от средата на 80-те години. Те се сгодиха през 1992 г. и планираха да се оженят през следващата година, но така и не се ожениха. През 2022 г. Уинфри описа връзката им като „духовно партньорство“.

Уинфри никога не е имала деца по свой избор. В интервю от 2019 г. тя каза, че чувства майчинска връзка чрез работата на Академията за лидерство на Опра Уинфри.

В момента Уинфри притежава множество домове, включително в Монтесито, Калифорния; Rolling Prairie, Индиана; Телурид, Колорадо; и Кула, Хавай .

Майката на Уинфри почина на Деня на благодарността през 2018 г. Баща й почина на 8 юли 2022 г.

Цитати на Опра Уинфри

"Целият смисъл на това да си жив е да се развиеш в завършената личност, която си бил предназначен да бъдеш."

"Превъзходството е най-доброто възпиращо средство срещу расизъм или сексизъм."

"Наздраве за Нова година и още един шанс да се оправим."

"Това, което научих в много ранна възраст, беше, че съм отговорна за живота си. И когато станах по-духовно осъзната, научих, че всички сме отговорни за себе си, че вие ​​създавате собствената си реалност чрез начина, по който мислите и следователно действате. Не можете да обвинявате апартейда, родителите си, обстоятелствата си, защото вие не сте вашите обстоятелства. Вие сте вашите възможности. Ако знаете това, можете да направите всичко."

"Научих, че това, което другите хора етикетират или биха се опитали да нарекат провал, е просто Божият начин да ви насочи в нова посока."

"Това е, което знам със сигурност: за да бъдеш истински щастлив, трябва да живееш заедно и трябва да отстояваш нещо по-голямо от себе си. Защото животът е взаимен обмен. За да продължиш напред, трябва да върнеш."

"Учете се от всяка грешка, защото всеки опит, среща и особено вашите грешки са там, за да ви научат и да ви принудят да бъдете повече това, което сте."

"Когато вършите работата, за която сте предназначени , се чувствате добре и всеки ден е бонус, независимо от това какво получавате."

"Всяко правилно решение, което съм взела - всяко правилно решение, което някога съм вземала - идва от инстинкта ми. И всяко грешно решение, което някога съм вземал, е резултат от това, че не съм се вслушвала в по-големия глас на себе си."

"Без значение какви триумфи, поражения, тъжни времена, болезнени времена, през каквото и да трябва да преминете в живота - вие сте най-доброто нещо за себе си."

"Никога няма да останете без хора, които търсят по-щастлив живот."

"Винаги съм знаела, че животът е по-добър, когато го споделяш. Сега осъзнавам, че става още по-сладко, когато разшириш кръга."

"Няма по-голям подарък, който можете да дадете или получите от това да почитате призванието си. Ето защо си роден. И как ставаш най-истински жив."

"Когато се справяш добре, прави всичко възможно, хората забелязват."

"Нищо в живота ми не е късмет. Нищо. Много благодат, много благословии, много божествен ред, но не вярвам в късмета. За мен късметът е моментът на подготовка, срещащ момента на възможността. Няма късмет, без да сте готови да се справите с този момент на възможност. Всяко едно нещо, което се е случило в живота ви, ви подготвя за момента, който предстои."

"Всичко минава във времето. Няма значение колко пари имате, колко власт имате, колко високо седите в списъка на Forbes , колко пъти влизате в списъка с „Най-влиятелни “ – всичко това се променя. Но това, което е истинско, това, което е трайно, е кой сте вие ​​и какво е трябвало да донесете."

"Ще намерите истински успех и щастие, ако имате само една цел. Наистина има само едно и то е следното: да изпълните най-висшия, най-истинен израз на себе си като човешко същество."

"Наистина вярвам, че когато даваш на други хора, даваш на себе си."

"Когато вашият списък със задачи ви кара да не сте свършили, трябва да отстъпите назад и да се върнете в центъра. Без връзка с нещо, което е реално, ще се изгубите."

"Не вярвам в провала. Не е провал, ако процесът ви е харесал."

"Знаете, че сте на пътя към успеха, ако вършите работата си и не ви се плаща за това."

"Правенето на най-доброто в този момент ви поставя на най-доброто място за следващия момент."