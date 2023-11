Подходът "Скруджинг": Да зарежеш гаджето преди Коледа, за да не купуваш излишни подаръци

Както става ясно от името на въпросния антилюбовен подход, то е вдъхновено от Ебенизър Скрудж - емблематичен персонаж от "Коледна песен" на Чарлз Дикенс. Скрудж е стар скъперник, който се интересува единствено от парите. В навечерието на Коледа обаче той е навестен от духовете на миналите, настоящите и бъдещите Коледи и разбира, че трябва да се промени, за да спаси душата си.

Още: Тези 3 зодии ще имат най-щастливата си Коледа от години насам

Смята се, че скъперничеството не е единствената причина за практикуване на "Скруджинг". Вероятно има много случаи, в които човек просто спира да обича половинката си и решава, че не желае да си причинява семейни срещи по Коледа, само защото така е редно.

Третата версия за "Скруджинга" е, че много хора обичат да започват нови начинания от 1 януари и за тази цел искат да "изчистят" всичко старо и ненужно през декември, за да започнат новата година с нови цели.

🚨| People warned over new dating trend 'Scrooging' that will have already started happening



Read more 👇 https://t.co/jenta4ZVVM