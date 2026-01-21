Проф. д-р Стояна Нацева и петте световни рекорда, които поставят България сред водещите държави в трансформацията и образованието

През последните години България все по-осезаемо присъства на международната сцена в сфери, свързани с образование, личностно развитие и работа с човешкия потенциал. Сред имената, които допринасят за това позициониране, се откроява проф. д-р Стояна Нацева – учен, автор и образователен предприемач, носител на пет световни рекорда, официално признати от водещи международни институции, сред които Guinness World Records и World Book of Records – London, Europe Edition.

Най-широк международен отзвук получава 25-часовото непрекъснато трансформационно събитие, посветено на манифестирането чрез благодарност. Форматът е официално признат от Guinness World Records като уникално по своята продължителност и съдържание образователно преживяване. Събитието обединява участници от различни държави и съчетава психология, невронаука и практическа работа със съзнанието в един цялостен процес на личностна трансформация.

Наред с рекорда на Гинес проф. д-р Стояна Нацева е вписана и в World Book of Records – London, Europe Edition със световен рекорд в областта на трансформационната литература. Признанието е присъдено след детайлна правна и нотариална верификация, извършена с участието на международната юридическа компания Iudex Law. В хода на процедурата са проверени всички документи, доказателства, мащабът и устойчивостта на постигнатия резултат в съответствие с международните стандарти за регистриране на световни рекорди.

Световният рекорд в литературата е за самостоятелно авторско разпространение на трансформационни книги чрез директен модел, реализиран без посредници, издателски корпорации или масови търговски вериги. Именно този независим модел отличава постижението като дългосрочно и устойчиво, а не като краткотраен търговски успех. Въз основа на този рекорд проф. д-р Стояна Нацева получава и международното признание „Писател №1 в трансформационната литература“.

Нейните книги не са художествено четиво в традиционния смисъл, а практически ръководства, създадени за реална употреба. В тях са заложени конкретни психологически модели, методи и упражнения, които читателите прилагат в ежедневието си. Според данните, използвани при верификацията на рекорда, тази литература е достигнала до стотици хиляди хора в България и извън страната и е свързана с измерими резултати в личния и професионалния живот.

Останалите световни рекорди на проф. д-р Стояна Нацева са свързани с дългосрочни образователни и обществени инициативи. Сред тях е проектът „1 милион пробудени“, насочен към повишаване на осъзнатостта, ценностите и личната отговорност чрез образование, съдържание и директна работа с хора. Друг рекорд отчита 100 000 документирани трансформационни резултата, постигнати в рамките на обучения, програми и образователни формати, разработени и прилагани в продължение на години.

Петият световен рекорд е свързан със създаването и развитието на най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа, в която са преминали обучение над 100 000 души от различни държави. Академията функционира в международен контекст и предлага систематично образование, базирано на психология, коучинг, системно мислене и приложими модели за развитие.

Паралелно с това проф. д-р Стояна Нацева развива и международно признати MBA програми в областта на коучинга, психологията, системното развитие и бизнес мисленето. Програмите се отличават с ясна структура, практическа насоченост и директно приложение в професионалната среда, като привличат участници от различни държави и култури.

Според наблюдатели и експерти подобни постижения имат значение не само като индивидуален успех, но и като ясен индикатор за потенциала на България да участва активно в глобалните процеси на образование, трансформация и развитие на човешкия капитал. С пет световни рекорда и признание от най-големите международни институции страната ни се нарежда сред държавите, които допринасят със съдържание, модели и резултати на световно ниво.