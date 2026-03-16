Календар на алергиите: Пазете се от цветен прашец от дъб, топола, бряст...

Още през февруари , когато първите растения, предимно дървета и храсти, които растат в нашата среда, започват да цъфтят , алергии могат да се появят при чувствителни хора.

Алергията към полени се смята за една от най-големите епидемии на нашия век, тъй като засяга един на всеки пет души. Симптомите не е задължително да са тежки, но са изключително неприятни и могат да направят живота на хората с алергии непоносим. Всички симптоми могат да се държат под контрол, стига да знаете към какъв вид полени сте алергични и кога е време за превенция.

Разпространението на цветен прашец чрез вятъра е най-големият проблем за повечето алергии, тъй като няма начин да се предотврати разпространението и наличието му във въздуха.

В тези райони се наблюдават три периода, когато концентрацията на полени е максимална: през пролетта (полен на дървета и храсти), в началото на лятото (полен на треви) и през лятото и есента (полен на плевели).

Дървесен прашец

Дърветата започват да цъфтят в началото на пролетта, в средата на февруари, и този процес продължава до началото на май. Първи цъфтят лешниците, следвани от върбите и брястовете. Брезите, букът, клените и дъбовете цъфтят по-късно. Лешниковият прашец се появява във въздуха в първите дни на януари, докато достига своя пик в средата на февруари и това обикновено е периодът, когато повечето хора усещат първите симптоми. Високата концентрация на полени се запазва до средата на април, въпреки че дървесният прашец остава във въздуха до първата седмица на юни.

Топола – това дърво произвежда огромни количества цветен прашец през пролетта, което е причина за много алергии. Разпознаваме го по големите бели топчета, които избелват улиците и влизат в домовете през този период.

Бреза – ако кихате през пролетта, виновникът е брезата. Цветният прашец е основен алерген и това нежно широколистно дърво се среща почти навсякъде, в дворове и паркове.

Вечнозелени растения – Има около 70 различни вида вечнозелени растения, включително смърчове и кипариси, които са алергени. Сезонът им на полени е дълъг, от януари до юни , така че трябва да внимавате, ако растат близо до вас. Ако забележите дебели жълти налепи, те са от борове и причиняват кихане.

Дъб – много хора са алергични към цветния прашец на дъбовите дървета, които са много разпространени в нашия район.

Коприва – тази билка всъщност е много здравословна и много хора я използват в ежедневната си диета. Тя обаче може да причини и алергични реакции, така че в този случай трябва да се избягва.

Орех – прашецът от орехи е често срещан причинител на алергии и може да се разпространява на големи разстояния във въздуха, така че може да се изненадате, ако го нямате наблизо и все пак реагирате на прашеца му.

Тревен прашец

Хората, които са алергични към тревни полени, могат да очакват симптоми, започващи през май. Тревите цъфтят от май до средата на юли, като повечето цъфтят с по-малка интензивност през септември. През юни страдащите от алергии също трябва да внимават за липовия полени.

Максимални концентрации на тревен полен: 15 май – 15 юни.

Трева

Плевелите цъфтят от втората половина на май до ноември. Този период включва цъфтежа на амброзия, различни видове амброзия и живовляк. Периодът, който причинява най-много проблеми на хората, обаче е август, когато амброзията е активна.

Амброзията започва да цъфти от юли до ноември, но достига своя пик през август и септември. Максимални концентрации на полен от амброзия: 1 август – 20 август.

Най-застрашените в тази най-силна вълна също са преживели тежки алергични реакции през този период: често кихане, запушен нос, хрема, кашлица и дразнене в гърлото. Често симптомите включват и сърбеж, зачервяване и парене в очите. Тези симптоми са дълготрайни, ежедневни и значително нарушават качеството на живот.

Алергиите рядко отшумяват сами и тъй като могат да се развият в по-сериозни състояния, като бронхиална астма, те трябва да бъдат диагностицирани възможно най-скоро и лекувани своевременно.

Най-честите симптоми на алергична астма са задух, задавяне, кашлица, придружена със „свирене“ в гърдите, и отделяне на оскъдни, обилни храчки. Освен респираторни симптоми, могат да се появят и кожни прояви, като обрив или уртикария (уртикария), придружени със сърбеж или поява на екзема, обясняват алерголозите.

За тези, които искат да избегнат излагането на полени на всяка цена, тъй като това драстично застрашава здравето им, експертите препоръчват да прекарват повече време на закрито, но също така да обръщат внимание на докладите за концентрацията на полени.