Стопанинът на котарак почина. Това, което последва, разплака целия свят (СНИМКИ)

Зукорлич е починал от сърдечен пристъп на 6 ноември 2021 г. и от тогава всеки ден на гроба му стои неговият котарак и отказва да напусне.

В интернет са публикувани снимки на покрития със сняг гроб, на който стои котарак с бяло-рижава окраска.

„Неговият котарак и досега е тук”, гласи надписът под снимката.

Предаността на животното трогна потребителите в Туитър и много от тях си припомниха историята с японското куче Хатико, което до последен дъх чакаше завръщането на стопанина си.

Even after the death of mufti Muamer Zukorlić, his cat does not leave his grave despite the heavy rain.

This is true love given from Allah.



-May Allah grant him the highest rank in Jannah. Ameen.



2 months after, he is still there... 😭 pic.twitter.com/fQEs4MHV2R