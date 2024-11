Световен рекорд: С 200 км/ч с крило за летене (ВИДЕО)

Австрийският каскадьор Петер Залцман поставя три световни рекорда с единичен полет с крило за летене.

Залцман скочи от швейцарската планина Юнгфрау, като достигна скорост от 200 км/ч. Той летя близо 6 минути и измина 12,5 км на надморска височина от 3402 метра.

"Обичах Джеки Чан и винаги съм искал да бъда каскадьор", казва Питър Залцман.

Austrian stuntman Peter Salzmann sets three world records in single wingsuit flight.



Salzmann jumped from Switzerland’s Jungfrau mountain, reaching speeds of 200 km/h, flying for nearly 6 minutes, and covering 12.5 kilometers with an altitude drop of 3,402 meters. pic.twitter.com/Pye6h7AUIw