Учителят Дънов: Ако мисълта за даден човек никога не изчезва от съзнанието ви - той ви обича

"Ако мисълта за даден човек никога не изчезва от съзнанието ви, знайте, че той ви обича", казва учителят Петър Дънов в една от беседите си. Истината е, че независимо как се е развил живота ни и с кого сме в момента, на всеки от нас се е случвало често в главата ни да изниква образът на един конкретен човек и това не е случайно. Духовните водачи, казват че това е сигурен знак, че въпросният човек също мисли за вас и вие се свързвате на метафизично ниво.

Много хора вярват, че нашите души се свързват с други души и влизат във взаимодействия, които оставят трайни следи. Връзките между душите са изключително мощни и е трудно да се пречи на тях. Въпреки че в живота срещаме и имаме много сродни души, най-важна за всеки е тази, с която може да прави любов. Според някои вярвания пътищата ни се пресичат с души, които познаваме от минали животи, така че когато това се случи, душите ни се влюбват и искат да осъществят духовен и физически контакт.

Сродна душа е тази, която Вселената ви е изпратила на земята. Оксфордският речник го определя като „човек, който е идеален за друг човек като близък приятел или романтичен партньор." Можете да мислите за сродни души като хора, които са изтъкани от същата енергийна тъкан като вас, и много често тези тъкани се преплитат в ума и сърцето си.

Ако имате късмет, може вече да сте срещнали човек, който предизвиква у вас определено чувство, което не можете да опишете точно. Това е чувството, което изпитваш само когато сме с някой, който е твоята сродна душа. И не можете да го изразите, това е нещо, което трябва да почувствате сами.

И не всеки е способен да изпита такова чувство към друг човек... Повечето никога не го изпитват. Ако мислите, че сте намерили сродната си душа, вече знаете какво означава това. Това е силно чувство - дори когато не се опитвате да мислите за него, то е там в подсъзнанието ви.

Това са 4 знака, че вашата сродна душа мисли за вас

1. Внезапно енергия около гърдите си

Когато мислите за един човек по нормален начин, в това няма нищо необичайно. Но когато внезапно се почувствате претоварени, сякаш сте в мъгла и не можете да спрете да мислите за любимия човек, спрете и се опитайте да се съсредоточите върху мястото, където усещате тази енергия. Ако го усещате в областта на сърцето и гърдите, това всъщност означава, че усещате мислите на сродната си душа и че те със сигурност са посветени на вас.

2. Изпитвате екстремни емоции

В моментите, когато изпитвате този вид духовна връзка, можете да почувствате различни емоции - от изключителна тъга и вина до спокойствие, дори емоции, които не са характерни за вас. Имайте предвид, че сте започнали да чувствате тези мисли едва когато сте се свързали с енергията на вашата сродна душа. Ако изпитвате голяма тъга, тя ще отмине. И ако изпитвате страхотно чувство на мир и радост, вашата сродна душа всъщност ви изпраща тези чувства и мисли.

3. Сякаш усещате метафизично докосване

Когато някой мисли интензивно за вас, тези мисли почти винаги успяват да ви донесат съобщение. Такива послания често могат да приемат формата на метафизично докосване – когато се чувствате сякаш някой ви докосва. Това обикновено означава, че вашата сродна душа изпитва дълбока любов към вас.

4. Настръхвате без причина

Това е сигурен знак, че някой - и вероятно вашата сродна душа - мисли за вас интензивно.

Ако можете да отговорите с „да“ на 6 въпроса, вие сте намерили своята сродна душа:

1. Преодолявате ли всичко заедно?

Когато намерите истинската си сродна душа, няма нищо, което двамата да не можете да преодолеете заедно. Разбира се, има много трудности или неприятности, които биха могли да поставят препятствия по пътя ви, но вие двамата успявате някак да се справите заедно, дори когато и двамата смятате, че е невъзможно.

Въпреки многото предизвикателства, които сполетяха връзката ви, и двамата заехте позиция и доказахте, че вие ​​двамата ще бъдете последните, които ще останат на кораба, дори когато той потъне.

2. Можете ли да си четете мислите?

Разбира се, не става въпрос за някакво паранормално явление, вие не си четете буквално мислите, но и двамата се познавате толкова добре, че вече знаете какво ще каже другият, какво иска, от какво има нужда, какво иска ще направя...

Това явление е емпатична точност или когнитивна емпатия, при която хората, близки до някого, често могат да предскажат какво ще кажат или направят въз основа на дълбокото си разбиране на мислите, поведението и моделите на този човек, изградени чрез обширни споделени преживявания и комуникация. Проучване, публикувано в Journal of Experimental Social Psychology, установи, че усещането за познаване на партньора, когато той може точно да предвиди вашите мисли и чувства, обикновено се свързва с по-голямо удовлетворение от връзката и интимност.

Това е друг начин да разберете, че имате истинската си любов. Дори когато изобщо не сте ги поискали, те пак някак си четат мислите ви и ви носят това, от което имате най-голяма нужда в този момент.

3. Напълно ли сте един с друг?

Независимо че сте истинската любов един на друг, и двамата не сте изгубени един за друг. Това означава, че все още имате същата личност, която сте имали, когато сте започнали да излизате. Разбира се, вероятно и двамата сте направили много промени през годините, но все още сте същите хора, които бяхте, когато се влюбихте за първи път.

Това не се случва в много връзки и някои хора се губят напълно от другия човек. Важно е да поддържате този вид връзка помежду си и да не се опитвате да станете нещо, което никой от вас не е.

4. Сънувате ли ярки сънища за нея?

Може дори да започнете да мечтаете за вашата относителна душа. Любовта ви към нея е толкова силна, че мислите за сродната си душа дори когато спите.

Наблюдателно проучване, публикувано в Journal for the Study of Spirituality, тълкува сънищата като прояви на подсъзнателни желания и копнежи за дълбоки, смислени взаимоотношения. Сънищата често отразяват текущото емоционално състояние на човека и търсенето на любов в реалния живот.

Тези сънища могат да бъдат изключително ярки и да носят подходящата атмосфера. Разбира се, това е вашият мозък, така че се надявате да отидете на щастливо място, когато мислите за сродната си душа.

5. Изследвате ли и ходите ли на приключения заедно?

Има огромно чувство за приключение, което обзема и двама ви. Това чувство, което резонира във вас, ви кара да правите неща, които може би никога преди не сте виждали да правите.

Това е един от признаците, когато знаете, че сте намерили толкова чиста любов, че и двамата можете да правите всичко на света и все още да имате любов един към друг. Вероятно ще пътувате много заедно, ще намирате нови места, които никога не сте виждали преди, ще срещате нови приятели заедно и всичко, което ви носи. Вашата любов движи кораба и вие двамата сте капитаните.

6. Функционирате ли по-добре, когато сте заедно?

Друг голям знак, че сте намерили истинската си сродна душа, е когато те напуснат за продължителен период от време и установите, че не можете да функционирате добре без тях. За вас да сте далеч от този човек е почти като да не участвате в това, което се случва в живота ви.

Самото присъствие на романтичен партньор може значително да повлияе на вашето физиологично и емоционално състояние като личност, което често води до намалена реакция на стрес, чувство за сигурност и общо благополучие. Според проучване от 2022 г. фактори като стил на привързаност и качество на връзката влияят върху силата на този ефект.

Вие се интересувате от това, което правите, но би било много по-добре, ако вашата сродна душа беше там. Тяхното присъствие оказва силно влияние върху нещата, които правите, защото докато ги правите, вие мислите за тях. Ето как изглежда истинската любов за сродните души.