В Индия слон наказа туристка, дразнила го с банан (ВИДЕО)

Клипът показва как жената примамва слона пред камерата, но когато той посяга да вземе плода, тя отказва да му го даде. Това успява да ядоса животното, което с всичка сила хвърля туристката във въздуха.

"Не можете да заблудите слон, дори да е опитомен. Те са едни от най-интелигентните животни в плен", коментира инцидента служителката на горската служба.

You can’t fool an elephant even though he is tamed. They are one of the most intelligent animals to be in captivity. pic.twitter.com/rQXS6KYskN