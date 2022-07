Защо океанът е солен?

„Вода, вода навсякъде / Нито капка за пиене.“ Тази известна реплика, изречена от изгубения моряк в стихотворението на Самюъл Тейлър Колридж The Rime of the Ancient Mariner, обобщава една от основните трудности на живота в морето: хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, но морската вода е твърде солена за пиене. Всъщност по-голямата част от Земята е покрита с вода, неподходяща за пиене; океаните покриват 70 процента от повърхността на Земята и представляват около 97 процента от цялата вода. Средното съдържание на сол в океанската вода е 35 части на хиляда, което – макар и да не звучи много – се равнява на 120 милиона тона сол на кубична миля морска вода. А в океана има около 332 519 000 кубически мили (1 386 000 000 кубични км) вода.

Кой е най-големият океан? Откъде идва цялата тази сол? Идва най-вече от земята. Докато дъждът се образува и пада във въздуха, той натрупва въглероден диоксид от атмосферата, което го кара да стане леко кисел. След това капе над земята, ерозирайки скалите и събирайки малки количества сол и други разтворени минерали. В този момент водата все още е прясна; има малко сол в него, но обикновено не е достатъчно, за да стане негодно за пиене. В крайна сметка обаче повечето дъждовна вода намира пътя си към океана. След като попадне там, някои от разтворените минерали - като калций - се отстраняват от водата чрез биологични процеси, но солта има тенденция да остава. Допълнителна сол се внася от подводна хидротермална и вулканична дейност. Пътят към Атлантида. На дъното на Тихия океан се появиха "жълти павета" (ВИДЕО) Идеята, че солта постепенно се отлага в морето от реките, е предложена за първи път от британския астроном Едмънд Халей през 1715 г. Халей прави наблюдението си крачка напред и предлага солеността на морската вода да служи като вид часовник, който може да се използва за определяне възрастта на океана (и следователно, предполагайки той, Земята). Той разсъждава, че разделянето на общия обем на океанската вода на скоростта, с която се отлага солта в океана, ще покаже колко време е отнело на океана да достигне сегашното си ниво на соленост. Техниките за измерване не били достатъчно прецизни, за да извършат изчисленията по времето на Халей, но ирландският физик Джон Джоли го изпробва през 1899 г., достигайки до оценка от 90 милиона години. (По-напредналите техники по-късно разкриват, че това е голямо подценяване; действителната възраст е повече от четири милиарда.) За съжаление, схемата на Халей била погрешна от самото начало; наред с други проблеми, той не успява да и обясни факта, че част от морската сол се изолира под формата на минерални отлагания на морското дъно.

