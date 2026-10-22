Държавата: В "Чудната градина" са назначавали хора, които не са отговаряли на условията

Министерството на труда и социалната политика обяви резултатите от проверка на еврофинансиране за социалното предприятие "Чудната градина". Случаят нашумя след като председателят на Управителния съвет на Фондация „Свети Николай Чудотворец“ Хасан Ефраимов направи емоционално обръщение - че държавата не покрива кредит от 60 000 евро заради неизпълнение на условията да се спечели еврофинансиране по проекта.

Конкретно - държавата казва, че имало кръстосано преназначаване на едни и същи хора и част от тези хора не били безработни и 1 ден. Ефраимов твърди, че някои от работниците ни са били безработни 27 дни преди назначаването си, а не изискваните 30. Това не беше пречка да подпишем договорите. Превърна се в пречка едва когато поискахме възстановяване на средствата" - ОЩЕ: След остри реакции: Ще бъде ли спасено социалното предприятие "Чудната градина" в Добрич?

Ето какво казва УО (Управляващия орган) на ПРЧР (Програмата за развитие на човешките ресурси):

"Сключени са два договора по мярката "Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво" от "Чудната градина" ЕООД (186 740 евро) и от Фондация "Св. Николай Чудотворец" (174 797 евро), които предвиждат субсидирана заетост на хора с интелектуални затруднения. Проектите са действащи и общият ресурс от над 361 000 евро е на разположение на двете организации, в случай че дейностите бъдат реализирани в съответствие с правилата, валидни за всички получатели на европейско финансиране.

Според Условията за кандидатстване хората, включени в субсидирана заетост, трябва да са били със статут на безработни или неактивни най-малко 4 седмици преди наемането им, както и да не са заемали работни места при същия или свързан работодател през последните 12 месеца. Тези изисквания са част от Условията за кандидатстване, Ръководството за бенефициента, коментирани са в информационни срещи и в рубриката "Въпроси и отговори" към процедурата. Самата мярка е широко обсъждана предварително с представители на гражданския сектор, за да се доближи максимално до потребностите на социалните предприемачи и хората в неравностойно положение. Не на последно място тези изисквания са съобразени и с насоките на Европейската комисия за постигане на промяна в положението на подкрепените хора - от безработни в устойчиво работещи хора.

Проверката установи кръстосано преназначаване на едни и същи хора между двете организации непосредствено след приключване на предишни договори за заетост, финансирани отново по ПРЧР. За част от тези хора прекъсването между договорите е едва 11 и дори 0 дни. Тези несъответствия бяха публично признати и от самите ръководители на организациите.

Подкрепата на социалното предприемачество е във фокуса на мерките, финансирани по ПРЧР. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) няма законово правомощие, нито възможност по целесъобразност да прави компромиси с правилата, които важат за всички. Подобно изключение не само би нарушило европейското законодателство и би довело до финансови корекции за държавата, но и би поставило в неравностойно положение всички останали социални предприятия, които спазват изискванията.

Държавата никога не е оттегляла подкрепата си от "Чудната градина". От 2014 г. до момента „Чудната градина“ ЕООД и Фондация "Св. Николай Чудотворец" са получили европейско финансиране в рамките на два програмни периода от 377 195 евро по няколко мерки на Програма "Развитие на човешките ресурси". Отпуснати са им и два кредита при преференциални условия за 11 248 евро. Видно от данните, когато проектите са изпълнявани коректно, финансирането е било възстановявано. И в настоящия казус финансирането по двата проекта е на разположение на двете организации, стига да назначат хора, които да отговарят на посочените изисквания.

От 2021 г. МТСП оказва системно съдействие на двете организации за алтернативни възможности за подкрепа и чрез Регионалния център по социална икономика в гр. Варна. До 2026 г. предприятието и Фондацията са използвали програми на Фонд „Социална закрила“ и са били подкрепяни по проекти на бизнеси, отличавани от Министерството на труда и социалната политика като социално отговорни.

МТСП води последователна политика в подкрепа на социалната и солидарна икономика – Министерството е създател на специален закон и поддържа националния Регистър на социалните предприятия. По ПРЧР през предходния и настоящия програмен период са осигурени общо 90 млн. евро за сектора, както и ресурс от 33 млн. евро за преференциални кредити и гаранции за стартиращи и утвърдени предприятия. Конкретно по мярката „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ Управляващият орган увеличи бюджета от 13,8 млн. на 21,2 млн. евро, за да обезпечи финансирането на всички одобрени проекти.

Целта на европейската подкрепа не е да създава зависимост от проектно финансиране, а да даде първоначален тласък към устойчивост и самоиздържане. Затова мярката „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ надгражда субсидираната заетост с дейности, насочени към пазарна реализация: маркетинг и реклама, участие в изложения в България и ЕС, партньорства с бизнеса и заетост (от 3 до 6 месеца) за квалифицирани специалисти с висше образование, свързано със социалното предприемачество, които да подпомогнат генерирането на собствени приходи.