След остри реакции: Ще бъде ли спасено социалното предприятие "Чудната градина" в Добрич?

Социалното предприятие „Чудната градина“ в Добрич, което осигурява работа на хора с интелектуални увреждания, е изправено пред невъзможност да продължи дейността си. За това алармира председателят на Управителния съвет на Фондация „Свети Николай Чудотворец“ Хасан Ефраимов в емоционално обръщение.

По думите му Министерството на труда и социалната политика е уведомило организацията, че няма да възстанови средства, с които в продължение на четири месеца са плащани заплатите на работниците след подписването на договорите. За покриването на разходите са взети близо 60 000 евро на кредит. Като причина за отказа Ефраимов посочва неизпълнено условие за продължителността на безработицата преди назначаването на част от служителите. (

Ето какво написа Ефраимов на профила си във Facebook:

„Приятели, пиша ви със сълзи на очи.

Днес държавата и МТСП на практика ликвидираха „Чудната градина“ – социалното предприятие, което създавахме и отстоявахме девет трудни години и в което работят хора с интелектуални увреждания.

Накрая паднахме победени.

След като подписахме договорите, четири месеца плащахме заплатите от собствения си джоб. Взехме близо 60 000 евро на кредит. Днес МТСП ни уведоми, че не отговаряме на условията и тези пари няма да ни бъдат възстановени.

Причината? Някои от работниците ни са били безработни 27 дни преди назначаването си, а не изискваните 30.

Това не беше пречка да подпишем договорите. Превърна се в пречка едва когато поискахме възстановяване на средствата.

Без тези близо 60 000 евро нямаме възможност да продължим. Още утре започваме освобождаването на работниците си. Първите осем ще загубят работата си.

Не можем да назначаваме и нови работници. Нямаме повече капитал, за да продължим да плащаме заплати месеци наред, без да знаем дали ще ни възстановят средствата по договора. А тепърва ще мислим как да връщаме заемите.

Едно формално изискване и отказът на МТСП ни изправиха пред ликвидация.

Депутати от Добрич, ще допуснете ли това?

Госпожо Йотова, господин Радев, вие бяхте наши гости в „Чудната градина“. Младежите се радваха искрено, че сте при нас.

Кой, ако не вие, може да ни помогне?

Само не ни казвайте, че не можете!

Ще ни помогнете ли?“

Повече за „Чудната градина“

Фондация „Свети Николай Чудотворец“ е създадена през 1997 г. от д-р Хасан Ефраимов и Мария Методиева. Организацията работи за независимия живот на хора с интелектуални затруднения и техните семейства чрез подкрепа, обучения, консултиране и защита на правата им. Фондация „Свети Николай Чудотворец“ – организация от съмишленици, които работят за достойния и независим живот на хората с интелектуални затруднения вече 25 години. Тръгват от раздаване на помощи, лобиране за социални услуги, тяхното оборудване, обучения, активно участие в застъпничество и водене на съдебни дела. Разгръщат подкрепата си със създаването на социално предприятие „Чудната градина“, а преди половин година създават и нов дом за 4-ма от младежите.

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Създателите и менторите, които стоят зад идеята „Чудната градина“, се стремят предприятието да бъде еталон за истинско социално предприятие в България и продължават да променят техния малък свят, превръщайки го в едно по- справедливо и по- добро място за хората с интелектуални затруднения.

Реакция по казуса имаше и от депутата от ДБ Елисавета Белобрадова:

„Вчера Министерството на труда и социалната политика изостави Чудната градина. Едно от най-смислените и фантастични социални предприятия, правени някога. Градина със зеленчуци, в която работят хора с умствени затруднения. Отказани им бяха критично важни средства, без които предприятието може да загине. Отказани с надменност.

Днес инициираме изслушване в Комисията по труд, социална и демографска политика, за да говорим за съдбата на социалните предприятия, в които работят хора с увреждания. Ще инициираме и законодателни изменения, отдавна належащи.

Зададохме спешни въпроси към МТСП и ще помогнем дори с дарения, защото това предприятие трябва да оцелее. И ние го дължим след толкова години политическо буксуване“, написа тя във Facebook.

Областният управител се зае с казуса

След острите реакции, областният управител на Добрич Руслан Томов се срещна с управителя на „Чудната градина“ ЕООД Мария Методиева и адвокат Диана Далакманска от фондация „Николай Чудотворец“, за да обсъдят възможностите за разрешаване на казуса със социалното предприятие. Руслан Томов заяви подкрепата си за „Чудната градина“ и увери, че ще съдейства за намиране на решение. Той планира да инициира среща с народните представители от Добричкия избирателен район, на която да бъдат обсъдени и възможни законодателни промени в подкрепа на хората с увреждания и социалните предприятия.

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На следващ етап областният управител планира да инициира среща с народните представители от Добричкия многомандатен избирателен район. На нея Мария Методиева ще може да представи практическия си опит и предложения за законодателни промени, така че нормативната уредба да осигурява по-ефективна подкрепа и защита на хората с увреждания и социалните предприятия.