Внимание - жълт код за дъжд и гръмотевици: Ето кои области са засегнати

Жълт код за обилни валежи и гръмотевици е в сила за област Добрич и части от област Варна, става ясно от прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по отношение на опасните явления за утре, 13 юли 2026 г. В тези области от страната се очакват интензивни и значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки. Очаквани количества за денонощието до 25-30 mm.

Какво означава жълтият код?

Жълтият код означава, че времето е потенциално опасно. При жалт код за обилни валежи синоптиците предупреждават за възможност от локални наводнения, но малко наброй и призовават за прекъсване на дейности на открито.

От НИМХ в такива случаи предупреждават за възможни затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Жълтият код за гръмотевици предуреждава за гръмотевична дейност, особено в планински, горски и открити местности.

Времето в понеделник

В понеделник над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. ОЩЕ: Прогноза за времето - 13 юли 2026 г. (понеделник)