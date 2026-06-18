Катастрофи в Добричко изпратиха три деца в болница

Четири катастрофи, при които има пострадали са станали в област Добрич, съобщиха от полицията. При единия инцидент лек автомобил, управляван от 72-годишна жена, се е блъснал в електрически стълб. При удара е паднало електрическо табло, което е наранило две 16-годишни момичета, намирали се наблизо. Те са прегледани в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич и са освободени за домашно лечение.

Шофиралата автомобила жена е настанена за лечение в болница във Варна с три счупени ребра. По случая е образувано досъдебно производство.

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На граничния контролно-пропускателен пункт „Дуранкулак“ румънска гражданка с лек автомобил не е пропуснала движещ се по път с предимство румънски велосипедист и е последвал сблъсък. Пострадалият е получил медицинска помощ в Добрич и е освободен за домашно лечение. По случая също е образувано досъдебно производство.

При друг пътен инцидент, 13-годишно момче е било блъснато на пешеходна пътека на кръстовището на улиците „Дунав“ и „Александър Стамболийски“. Детето е получило охлузвания и след преглед е освободено за домашно лечение.

Катастрофа е възникнала и на кръстовището на булевард „Добруджа“ и улица „Цар Петър“ в Добрич. 65-годишен мотоциклетист е загубил контрол над превозното средство и е паднал на пътното платно. При проверка е установено наличие на 0,99 промила алкохол. Мъжът е транспортиран за лечение във Варна с фрактура на таза.