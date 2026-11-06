Дронът, открит на плажа в Шабла, се оказа руски "Гербер-2"

Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) изпълниха задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, намерен днес край Шабла. Първоначално кметът Мариян Жечев каза, че върху корпуса на дрона, за който се предполагаше, че е изхвърлен от морето, имало надис "Шахед" - клас ирански безпилотни летателни апарати, използвани широко от руските сили за масирани нападения срещу Украйна. Оказа се обаче, че дронът си е руски - "Гербер-2", обявиха от Министерството на отбраната.

Още: Ирански дрон "Шахед" е открит на плажа в Шабла

Дронът е унищожен, не е носил взрив

В 10.00 ч. е подаден сигнал от оперативния дежурен на МВР за наличие на дрон в района на плажа северно от фара на нос Шабла. "След полученото искане, положителна резолюция от началника на отбраната и заповед на заместник-командира на ВМС, е активирано формированието за овладяване и преодоляване на последствия от бедствия от Военноморска база Варна", казаха от пресцентъра на военното ведомство.

Снимка: Мариян Жечев, Facebook

Извършен е преход до района и обследване на обекта. Специализираният екип установява, че въздушният дрон вероятно е паднал в морето и впоследствие е изхвърлен на брега.

"По корпуса му няма надписи, класифициран е като руски "Гербер - 2". Дронът е унищожен на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност. Установено е, че не е носил взрив", съобщиха още от Министерството на отбраната.

Още: "Буквално едно пристанище ще изчезне": Какво ще стане, ако дрон дойде до брега

Дронът бе открит на плажната ивица пред зенитния полигон "Шабла". За необичайната находка е сигнализирал гражданин, който забелязал безпилотния апарат по време на разходка край морето, съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев, цитиран от Нова телевизия.

Какво се знае за дроновете "Гербер-2"?

Руският безпилотен летателен апарат „Гербер-2“ е модернизирана версия на леките руски дронове от типа „Гербер“, създадени като по-евтина алтернатива или помощник на ударните дронове "Шахед" (и руската им версия "Геран").

Модернизираната версия е с размах на крилата около 3 метра, дължина на фюзелажа около 2,6 метра и е оборудвана с по-голям резервоар (около 63 литра), което разширява обсега до 1200 километра.

Докато повечето стандартни дронове „Гербер“ се използват предимно като примамки или за разузнаване - често без бойна част или с отвличаща роля за ПВО, то версията „Гербер-2“ може да носи осколочно-фугасна бойна глава (или около 10-25 кг експлозив), което я превръща и в средство за поразяване на цели на дълги разстояния. Използва стандартни GPS/GNSS модули за насочване по зададен маршрут.