"Син офис": Каква е новата бизнес тенденция по Северното Черноморие

"Син офис" е най-новата тенденция по Крайбрежието на Южна Добруджа. Предприемачи от София, Пловдив, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Търговище започнаха да наемат дългосрочно обзаведени тристайни апартаменти по Крайбрежието на Южна Добруджа с цел да предоставят възможност на служителите си да работят на ротационен принцип от разстояние на морето. Това е "Син офис".

Това пише софиянецът Павлин Стоянов, който стана "Лице на Балчик" за 2026 г. заради дейността си по популяризиране на природните дадености на родното Черноморие.

По думите му идеята е фирмата да поеме наема и комуналните разходи на един или няколко апартамента, а служители, които имат малки деца, да се възползват от чистия въздух, пресните морски дарове и да работят от разстояние в среда с по-малко стрес, без задръствания, без платено паркиране, в комплекси с детски площадки, аниматори, басейни, фитнес, аквапарк, езда, ресторанти, на минути от красиви чисти плажове и с успокояваща душата гледка море от терасата.

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"По този начин единият родител може да е хоум офис за 2-3 седмици във фирмен "Син офис", а другия да е в годишен отпуск и през деня да е на плаж с дечурлигата, а през уикенда да обикалят заедно по летни фестивали, диви пясъци, вкусни ресторанти или просто да ловят риба, да се гмуркат, да карат колела и да преоткриват Крайбрежието на Южна Добруджа", пише Стоянов.

Той обяснява, че през зимата е обратното - когато децата са в зимна ваканция, другият родител да си вземе годишен отпуск, а партньора да е хоум офис в "Зелен офис" за 2-3 седмици в нает фирмен апартамент в комплекс в планината, отново на чист въздух, минерални закрити басейни, детски център, аниматори, с по-малко стрес и ски писти наоколо.

Защо се прави това?

"Интелигентни предприемачи умно привличат като служители цели семейства, а печеливши са техните деца. Много игри, по-здрави, по-малко респираторни заболявания, по-малко болнични, повече активно време на децата с мама и татко, повече спомени и нови приятелства. И много доволни служители, които не им минава през акъла да си търсят нова работа", разяснява Стоянов.

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Според дего ако тази тенденция се запази, се очаква тристайните апартаменти по Крайбрежието на Южна Добруджа да носят висока рентабилност (доходност) между 5-8% годишно от дългосрочни наеми.

"Дългосрочните наеми за минимум 1 година са най-изгодни, на напълно обзаведени до пантофи тристайни апартаменти, които могат да бъдат ползвани целогодишно, с големи тераси и нескриваема гледка море, по 100 - 130кв.м., в добре поддържани комплекси, цена между 950 - 1000 евро на месец. Като най-предпочитани са апартаментите в землището на село Топола, поради невероятната морска гледка и подходящите за деца с плитко морско дъно и изключително чиста вода плажове - "Херос" и "Адора". Непосредствената близост до Каварна и Балчик дава възможност за семействата да имат бърз достъп до всичко - пазари, пресни морски дарове, хипермаркети, педиатър, дентален лекар, наситена лятна културна програма организирана от общината, банки, аптеки, фризърски салони, козметични салони, кино, театър и летни работилници за деца", пише още Стоянов.