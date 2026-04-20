Окончателни резултати в Добрич: Разликата между първия и втория е близо 40%

Макар и в страната все още резултатите да не са обработени на 100% - 8-ми многомандатен избирателен район - Добрич вече са готови с протоколите и има окончателни резултати, става ясно от сайта на ЦИК. В 8-ми МИР се състезаваха за пет депутатски места, като разпределението им зависи именно от представянето на съответните партии и коалиции на предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Резултатите

Прави впечатление, че разликата между първия и втория е близо 40% в този район. За "Прогресивна България", чийто водач беше Румен Мунтянов са гласували 49.990%, или 33 303 души. На второ място е водената от Деница Сачева листа на ГЕРБ-СДС с 11.704%, или 7 797 гласа. На трето място са ПП-ДБ със 7.328%, или 4 882 гласа.

Следват: ДПС с 7.166%, или 4 774 гласа, "Възраждане" с 5.041%, или 3 358 гласа, БСП с 4.532%, или 3 019 гласа и "Величие" с 4.189%, или 2 791 гласа.

Резултатите в страната към момента

Пет политически сили към момента си осигуряват място в 52-ото Народно събрание, сочат данните на ЦИК при обработени 87.23% от протоколите в страната и чужбина. Лидерството изглежда предрешено - "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев води убедително и до края на преброяването не се очаква разместване на върха. Единствената въпросителна остава колко над границата от 121 депутати ще стигне формацията. По текущите изчисления тя се движи около 131 мандата.