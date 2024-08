Анализ: Колко харчат потребителите по света за енергия и евтин ли ще е енергийният преход?

Колко са похарчили потребителите по света за енергия по време на световната енергийна криза и кой ще плаща за енергийния преход? На този въпрос се опитва да отговори доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), който изследва предизвикателствата за потребителите вследствие на енергийния преход към чиста енергия и как те могат да бъдат адресирани. ОЩЕ: ЕК одобри държавна помощ от 142 милиона евро за съхраняване на газ в България

Today’s energy system is failing to deliver affordable energy for all: many millions of people lack access to clean cooking & electricity



In advanced economies, the poorest households spend up to 25% of their income on home energy bills & transport fuel: https://t.co/xrpUSNNEh8 pic.twitter.com/gd6ch4lD3F