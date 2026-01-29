Цената на петрола е невиждана от четири месеца

Цената на петрола се повиши с още над 1,5 на сто в сутрешната азиатската търговия днес. Така тя отбеляза трети пореден ден на ръст на фона на нарастващи опасения, че САЩ може да извършат военна атака срещу Иран, който е ключов производител на суровината в Близкия изток, което би могло да наруши доставките от региона, предаде агенция Ройтерс.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 99 цента, или 1,5 на сто, до 69,39 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 1,06 долара, или 1,7 на сто, до 64,27 долара за барел.

И двата контракта са поскъпнали с около 5 на сто от понеделник насам и достигнаха най-високите си нива от 29 септември.

Ръстът в цените е подкрепен от засиленото напрежение между САЩ и Иран, след като американският президент Доналд Тръмп увеличи натиска върху Техеран да прекрати ядрената си програма, отправяйки заплахи за военни удари, а американска военноморска група пристигна в региона. Иран е четвъртият по големина производител в рамките на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), с добив от около 3,2 милиона барела дневно.

По-рано днес Ройтерс съобщи, позовавайки се на източници от САЩ, запознати с обсъжданията, че администрацията на Тръмп обмисля варианти за удари срещу ирански сили за сигурност и лидери с цел да бъдат провокирани протести и евентуално сваляне на сегашния режим.

Междувременно снощи Управлението за федерален резерв на САЩ остави лихвените проценти без промяна на фона на признаци за стабилна американска икономика. По-ниските лихви обикновено правят петрола по-достъпен за потребителите и стимулират търсенето.

Допълнителна подкрепа за цените оказаха и свързани с времето загуби на производство в части от САЩ, както и неочакван спад на запасите от суров петрол в страната, което временно облекчи опасенията за свръхпредлагане.

Запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 2,3 милиона барела до 423,8 милиона барела през седмицата, приключила на 23 януари, съобщи вчера Управлението за енергийна информация. Анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакваха увеличение с 1,8 милиона барела.

Някои анализатори прогнозират по-високи цени през следващите месеци заради геополитическите рискове. Според анализатори на Citi възможността за удар срещу Иран е увеличила геополитическата премия в цените на петрола с около 3–4 долара за барел, като при по-нататъшна ескалация котировките на сорта Брент могат да достигнат 72 долара за барел