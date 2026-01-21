Огромен излишък на петрол: Изненадваща прогноза от МАЕ

Пазарът на петрол в света ще регистрира голям излишък през първото тримесечие на 2026 г. Това прогнозира днес Международната агенция за енергията (МАЕ). Прекомерно многото доставки досега компенсират геополитическия риск от смущения, посочва агенцията в най-новия си месечен доклад. Цените на петрола са се повишили с около 6 на сто от началото на годината, тъй като опасенията относно геополитиката и евентуалните смущения на пазара са стимулирали покупките, отчитат още експертите.

Излишък от 4,25 милиона барела на ден

МАЕ прогнозира още, че световното предлагане на петрол ще надвиши търсенето с 4,25 милиона барела на ден през първото тримесечие на текущата година. Излишък от такъв мащаб би бил около 4 на сто от световното търсене.

"Ако няма значителни прекъсвания на доставките в Иран, Венецуела или по-нататъшни съкращения от други производители, то през първото тримесечие на 2026 г. вероятно ще е налице значителен излишък“, посочва МАЕ.

"Засега свръхпредлагането осигурява известна сигурност на участниците на пазара и поддържа цените под контрол“, се посочва в доклада.

Предлагането е нараснало по-бързо от търсенето, най-вече защото Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници - ОПЕК+, започна да увеличава производството през април 2025 г. след години на съкращения. Други производители като САЩ, Гвиана и Бразилия също увеличиха производството.

ОПЕК+ обаче е спряла повишенията на производството за първото тримесечие на 2026 г.

За цялата година пазарът ще се сблъсква с предполагаем излишък от 3,69 милиона барела на ден, показват най-новите данни на МАЕ. Това е намаление от 3,84 милиона барела на ден в доклада от миналия месец.

Търсенето на петрол

МАЕ коригира нагоре прогнозата си за растеж на световното търсене на петрол със 70 000 барела на ден до 930 000 барела на ден, позовавайки се на нормализиране на икономическите условия след митническите сътресения от миналата година и по-ниските цени на петрола, отколкото преди година.

МАЕ обяви, че е твърде рано да се оценят пълните последици от всички геополитически сътресения върху петролния пазар, но уточни, че блокадата на САЩ върху доставките на венецуелски петрол е намалила износа с 580 000 барела на ден от декември до началото на януари.

Излишъкът ще се натрупа най-вече през първото тримесечие, тъй като тогава световните петролни рафинерии извършват планирани спирания и търсенето е по-ниско.

"С наближаването на сезонната поддръжка на рафинериите и намаляващото търсене на суров петрол, ще са необходими допълнителни намаления на производството на суров петрол“, съобщи базираната в Париж организация.

Що се отнася до предлагането, МАЕ коригира прогнозата си за глобален растеж за тази година нагоре, до 2,5 милиона барела на ден от около 2,4 милиона барела на ден през декември, обявявайки, че около 52 на сто от растежа ще дойде от страни извън ОПЕК+.