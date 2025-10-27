Войната в Украйна:

Какво се случи с цената на потребителската кошница: Анализ от ДКСБТ

27 октомври 2025, 13:18 часа 344 прочитания 0 коментара
Какво се случи с цената на потребителската кошница: Анализ от ДКСБТ

Стойността на потребителската кошница се запазва без промяна на ниво от 97 лева през изминалата седмица. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на редовния брифинг в централата на комисията. На него бе представен актуалния седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците.

Спокоен пазар

Има нормален спокоен пазар без негативни явления и запазване на стойността на потребителската кошница, въпреки че има условия да се наблюдават наченки на есенно-зимното поскъпване и особено при плодовете и зеленчуците, които излизат извън сезон, обясни Иванов, цитиран от БТА.

Още: Неприятна изненада с цената на потребителската кошница

По думите му няма изкривявания на пазара, а нормално взаимодействие.

Иванов добави, че през изминалата седмица поевтиняват лукът, зелето, гроздето, лимоните, ябълките, бананите. Но има ръст при цената на доматите и при краставиците, като основната причина е сезонният фактор.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Картофите поскъпват с 11 стотинки, зелените чушки с 8 стотинки, червените с 14 стотинки, тиквичките с 23 стотинки, дините с 4 стотинки. Поскъпва свинско 32 стотинки, оризът с 10 стотинки, прясното и киселото мляко с по 3 стотинки.

Още: Намаляват цените на основни продукти в Гърция

Яйцата запазват стойността си през изминалата седмица.

Иванов обясни, че има стабилизация на международните цени на пшеницата. По отношение на зърнените храни пазарът е балансиран, обясни той.

При олиото има възходяща тенденция на цената заради 2 поредни недобри години, посочи Иванов.

По думите му при какаото има задържане на цената през октомври, но при кафето сорт "Арабика" има поскъпване.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Хранителни стоки ДКСБТ потребителска кошница Владимир Иванов цени на храните
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес