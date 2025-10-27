Какво се случи с цената на потребителската кошница: Анализ от ДКСБТ

Стойността на потребителската кошница се запазва без промяна на ниво от 97 лева през изминалата седмица. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на редовния брифинг в централата на комисията. На него бе представен актуалния седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците.

Спокоен пазар

Има нормален спокоен пазар без негативни явления и запазване на стойността на потребителската кошница, въпреки че има условия да се наблюдават наченки на есенно-зимното поскъпване и особено при плодовете и зеленчуците, които излизат извън сезон, обясни Иванов, цитиран от БТА.

По думите му няма изкривявания на пазара, а нормално взаимодействие.

Иванов добави, че през изминалата седмица поевтиняват лукът, зелето, гроздето, лимоните, ябълките, бананите. Но има ръст при цената на доматите и при краставиците, като основната причина е сезонният фактор.

Картофите поскъпват с 11 стотинки, зелените чушки с 8 стотинки, червените с 14 стотинки, тиквичките с 23 стотинки, дините с 4 стотинки. Поскъпва свинско 32 стотинки, оризът с 10 стотинки, прясното и киселото мляко с по 3 стотинки.

Яйцата запазват стойността си през изминалата седмица.

Иванов обясни, че има стабилизация на международните цени на пшеницата. По отношение на зърнените храни пазарът е балансиран, обясни той.

При олиото има възходяща тенденция на цената заради 2 поредни недобри години, посочи Иванов.

По думите му при какаото има задържане на цената през октомври, но при кафето сорт "Арабика" има поскъпване.