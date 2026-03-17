Спорт:

Нетаняху честити на иранците важен празник

17 март 2026, 13:14 часа 391 прочитания 0 коментара
Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи вчера вечерта пожелания към иранците по повод предстоящите празненства за Персийската нова година Новруз. В момент, в който Израел продължава войната си срещу Иран, премиерът се обърна към иранците с думите:

„На смелия ирански народ, както всяка година, искам да пожелая весели празници, започвайки с Празника на огъня.“ Това е празникът Чахаршанбе Сури, който се отбелязва всяка година в нощта на последната сряда от иранската година. 

„Този празник символизира вековното вярване на иранския народ, че светлината ще победи тъмнината и доброто ще надделее над злото“, добави Нетаняху във видеообръщението си на английски, с персийски субтитри, цитира го Франс прес. 

Обичаят на този празник повелява хората да прескачат огън, за да се пречистят и да прогонят злите духове, като казват: „Давам ти жълтия си цвят“ (цветът на болестта) и „вземам твоя червен цвят“ (цветът на живота).

„Тази година този празник има особено значение (...) Възползвам се от случая да Ви пожелая щастлив Новруз, който да е една година на свобода. Едно ново начало, изпълнено с надежда за всички вас“, добави израелският премиер.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Бенямин Нетаняху война Иран
Новините от днес
Новините днес