Най-важната помпена станция за износ на петрол от Казахстан през Русия е поразена (ВИДЕО)

"Петролната помпена станция "Кропоткинска" в Краснодарския край, която е най-голямата за Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), осигуряващ основния износ на петрол от Казахстан, е изведена от експлоатация". Това написа в личния си профил в Телеграм лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност в Украйна. Коваленко добави, че Илската петролна рафинерия също е станала цел на украинските дронове - тя преработва около 6,6 млн. тона суров петрол годишно и е специализирана в производството на горива, мазут, газьол и други петролни продукти: Минимум 90 дрона: Украйна атакува руски петролни рафинерии (ВИДЕО)*.

In the Krasnodar region, drones also attacked the "Kropotkinskaya" oil pumping station.



This is the largest oil pumping station of the Caspian Pipeline Consortium in Kuban. After the attack, the station ceased operations. pic.twitter.com/mfiXSabYRM