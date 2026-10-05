Кабинетът "Радев":

Дали бюджетът за 2027 г. ще е читав? Първи знаци (ВИДЕО)

05 октомври 2026, 15:09 часа 529 прочитания 0 коментара

След като Европейската комисия порица България за нарушаване на правилата на ЕС за дълговете, през юни от Брюксел заявиха, че срещу страната ни ще бъде започната процедура срещу свръхдефицит. Няколко месеца по-късно, представители на ЕК пристигат у нас за обсъждане на параметрите на бюджет 2027г.

В предаването “Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, финансовият министър Гълъб Донев заяви, че амбицията на правителството е бюджетът за следващата година да бъде с 3% дефицит.

Заради процедурата по свръхдефицит обаче, Европейската комисия може да изиска и допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до още по-ниски стойности. До края на месеца проектобюджетът ще бъде внесен в Народното събрание, а до 15 октомври страната ни трябва да представи бюджетната си рамка пред Брюксел.

Прогнозите на министерството са за забавяне на ръста на икономиката до 2,5% през 2027 г. заради по-умерено нарастване на потреблението на домакинствата „в синхрон с динамиката на доходите“.

Според прогнозите на Министерството на финансите дългът през 2027 г. ще достигне 44,7 млрд. евро (33,2% от БВП), пишат от Investor.bg.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Съотношението на лихвените разходи спрямо прогнозния БВП в края на средносрочния хоризонт се очаква да достигне до 1,2% (при 0,5% в края на 2024 г.). Фискалният съвет одобрява прогнозата, но и отправя препоръки и изразява резерви по отношение на отделни допускания.

Според Съвета макроикономическият сценарий за периода 2027–2029 г. е реалистичен и попада в допустимия диапазон, но част от допусканията и прогнозата за 2026 г. са оптимистични или недостатъчно обосновани.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
дефицит държавен бюджет Европейска комисия репортаж бюджет 2027
Румен Скрински
Румен Скрински Редактор
Още от Репортажи
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес
" }