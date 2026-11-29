Руският вицепремиер Александър Новак призна, че украинските удари по руските рафинерии са предизвикали недостиг на гориво, но заяви, че той все още "не се усеща". Поради това Русия ще внася повече гориво от чужбина и ще отложи планираните ремонти на рафинериите. Продължаващите удари срещу руските петролни рафинерии доведоха до недостиг на гориво в Санкт Петербург. Преди това съобщения за ограничения бяха получени от поне 18 региона в цялата страна, а с включването на националните ограничения на бензиностанциите на Роснефт броят на засегнатите региони достигна 62. Наблюдатели смятат, че това може да е третата вълна на горивната криза за една година.

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Russian Deputy Prime Minister Novak admitted that Ukrainian strikes on refineries have caused a fuel shortage, but said it is "not felt yet". Because of that, Russia will import more fuel from abroad and push planned refinery repairs to a later date. https://t.co/oJxCBB9sKJ — WarTranslated (@wartranslated) November 29, 2026

Без гориво

Изданието "Фонтанка" съобщи, че някои бензиностанции на "Лукойл", "Роснефт" и "Газпромнефт" в Санкт Петербург са без гориво. BFM допълни, че някои независими бензиностанции в града и Ленинградска област са останали без бензин АИ-95. Изданието отбеляза и оплаквания за недостиг на гориво или ограничения в Тамбовска, Нижегородска, Пензенска, Томска и Новосибирска области, Бурятия, Забайкалския и Красноярския край.

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Russians complain that Moscow, Saint Petersburg and occupied Crimea keep having problems with gasoline, with periodic flare-ups. https://t.co/jtWvYfNWX2 — WarTranslated (@wartranslated) November 29, 2026

Шофьори от Адигея, Бурятия, Брянска област, Волгоград се оплакаха от липсата на гориво по бензиностанциите тази седмица, както и в района на Екатеринбург, Пенза, Ростов и Тамбов. Губернаторът на Астраханска област Игор Бабушкин също говори за трудната ситуация с горивата на бензиностанциите. В Нижегородска област ограниченията са в сила от началото на ноември, след атаката с дронове срещу Кстовската рафинерия.

Ограничения

"Роснефт" също започна да въвежда ограничения в началото на ноември. Това беше съобщено от властите в Карелия, Бурятия и Новосибирска област. А на 9 ноември властите в Забайкалския край съобщиха, че Роснефт е въвела ограничения в цялата страна. „Да, има недостиг, но все още не се усеща“, каза Новак в ефир по ТВ канала Русия 1. Според него ситуацията се овладява „чрез допълнителни доставки и отложени ремонти“. Той също така обяви планове за увеличаване на вноса на гориво.

⛽ Russians will spend this Sunday queuing for fuel. Petrol is starting to run out at filling stations in St Petersburg Many Lukoil stations now have only diesel left. David Obelcz, a geopolitical expert and editor-in-chief of Malcontent News, says Russia has entered its third fuel crisis. The latest wave of shortages was triggered by successful Ukrainian strikes on Russian oil refineries. Russia had only just recovered from the previous round of chaos a month ago. — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2026

Bloomberg: Украинските дронове спряха над 50% от производството на горива в Русия

Атаки срещу рафинерии - от 30 октомври, когато Украйна възобнови ударите по руски петролни рафинерии след двуседмична пауза, най-малко 17 обекта са били атакувани, според изчисления на "Агентство". Три от тях са били обект на удари два пъти: рафинериите Афипска (на 6 ноември и 18 ноември, Илска на 16 ноември и 18 ноември и Новошахтинска (на 23 ноември и 28 ноември.

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По този начин, от 30 октомври насам, петролните рафинерии в Русия са били атакувани поне 20 пъти (18 от тях от началото на ноември). През октомври е имало седем атаки (пет преди паузата), през септември 13 и през август 21.

Трета вълна на горивната криза

Какво казват експертите: Третата вълна на кризата с горива започна в Русия, като от повечето региони идват съобщения за недостиг на гориво или нормиране на бензиностанциите, според бюлетин на Malcontent News. При оценката на тези, които изпитват недостиг на гориво, изданието взема предвид всички региони, където „Роснефт“, която е обявила нормиране, управлява бензиностанции в 62 региона.

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Спад в обемите

Обемите на рафиниране на петрол в Русия са паднали до най-ниското си ниво от повече от 20 години, съобщи Bloomberg, позовавайки се на данни от Rystad Energy. Старшият анализатор Виктор Курилов от компанията съобщи, че към понеделник обемите на рафиниране са били 2,6-2,7 милиона барела на ден, което е приблизително наполовина на нивото от 30 октомври.

Вътрешното производство на горива в Русия е паднало под вътрешното търсене, пише анализаторът на RAND Corporation Майкъл Бонерт. "В продължение на шест месеца наблюдаваме практически непрекъснат спад в производството на петролни продукти от 4,6 милиона барела на ден до около 3,1 милиона барела на ден днес, а според някои данни дори по-ниско", пише анализаторът.

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Ако Украйна продължи да атакува рафинерии, докато те отварят отново през зимата, Русия и нейната икономика ще се сблъскат с катастрофален недостиг на гориво през пролетта, пише Malcontent News. Продължаващите атаки със същата сила и интензитет в продължение на няколко месеца ще създадат фундаментално нова реалност, в която руската икономика ще трябва да функционира, написа Сергей Вакуленко, старши сътрудник в Carnegie Endowment в средата на ноември. Дори ако атаките спрат и всички повредени рафинерии възобновят работа до края на ноември, загубеният обем на производство ще се отрази негативно върху наличността на гориво, написа по-късно Вакуленко.

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