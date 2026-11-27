Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 27 ноември 2026 г.

България готви жп линии за включване в "алтернатива на Ормузкия проток": Бюджет 2027 в транспорта

Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) представи на 27 ноември бюджета си за 2027 г. Министър Георги Пеев го определи като "консервативен, прагматичен, възможен в настоящата действителност и фокусиран върху завършване на определени проекти и инициативи". Бюджетът на ведомството е изключително свързан с европейското финансиране, свързан е и със средствата от националния бюджет, така че "добрият баланс" между двете и ефективното разходване ще доведе до успешното завършване на определни проекти, увери Пеев.

Още: България готви жп линии за включване в "алтернатива на Ормузкия проток": Бюджет 2027 в транспорта

Турска фирма сключи договор за мантинели в България - над 32 млн. евро за една година

Турската компания Kıraç Galvaniz обяви на 26 ноември, че заедно с консорциум, който е създала в България, е сключила договор за пътна безопасност на стойност 32 125 000 евро (без ДДС). Компанията, която развива дейност в металния и строителния сектор, съобщи, че договорът обхваща услуги по поддръжка и ремонт на системи за пътна безопасност (т.е. ограничителни системи - мантинели) в Северозападна и Югозападна България. Срокът на договора е една година, като се очаква бизнес отношенията да започнат на 1 декември 2026 г., става ясно от официално борсово съобщение.

Още: Турска фирма сключи договор за мантинели в България - над 32 млн. евро за една година

Спешно преразглеждане на противоречивия регламент за вноса на стомана искат от 10 държави

Спешно преразглеждане на Регламента за стоманата, въвеждащ нов режим на тарифни квоти и 50% по-високи мита за вноса на стоманени продукти в Европейския съюз, искат водещи европейски федерации, компании от строителния сектор и работодателски организации.

Снимка: Envato

Още: Спешно преразглеждане на противоречивия регламент за вноса на стомана искат от 10 държави

Най-големият руски производител на втечнен природен газ подписа договор за доставки с Турция

Най-големият производител на втечнен природен газ (LNG) в Русия "Новатек" е подписал договор за доставки за Турция, считано от 1 януари 2027 г. Това обяви руският вицепремиер Александър Новак в кулоарите на Руско-турския бизнес форум в Истанбул. Новак уточни, че ще се започне с малки обеми, но в договора е заложена перспектива за тяхното увеличаване.

Още: Най-големият руски производител на втечнен природен газ подписа договор за доставки с Турция

За първи път от месец цената на петрола ще завърши със седмичен ръст

Фючърсите на суровия петрол „Брент“, който е референтен за Европа, се задържат в петък, 27 ноември, близо до месечния си връх, понеже продължаващите атаки срещу танкери в Ормузкия проток и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия засилват опасенията относно износа на петрол от засегнатия от конфликти регион. Фючърсите спаднаха с 38 цента, или 0,39%, до 96,19 долара за барел в началото на азиатската търговия, след като в четвъртък отбелязаха ръст от близо 2 долара и затвориха на най-високото си ниво от 6 ноември.

Още: За първи път от месец цената на петрола ще завърши със седмичен ръст

Вече цяла седмица еврото се държи стабилно на нива над отчетеното дъно

След като миналата седмица еврото записа няколко антирекорда спрямо долара за последната над година и половина, в началото на настоящата единната европейска валута слезе до такова ниво, каквото последно е било записвано на 19 март 2025 (тогава 1,0904 спрямо щатския долар). Първоначално еврото слезе под 1,10 към американската валута, а на 23 ноември стигна дори до по-ниска психологическа граница - 1,0901 към щатския долар. След това еврото се качи нагоре и запазва тази тенденция няколко поредни дни.

Още: Вече цяла седмица еврото се държи стабилно на нива над отчетеното дъно