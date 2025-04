Руската промишленост е в преход към рецесия, ако не броим военната индустрия: Оценка на НПО на руския военен министър

В руската индустрия има стагнация. Ако гледаме динамиката на руското промишлено производство, без да броим военната индустрия, то можем да говорим за преход към рецесия. Тези две изречения са част от доклад не на кого да е, а на Центъра за макроикономически анализи и краткосрочни прогнози. Това е неправителствена руска организация, създадена от сегашния руски военен министър Андрей Белоусов. В момента този център се управлява от брат му Дмитрий – Андрей Белоусов взе сегашния пост от Сергей Шойгу и имаше много коментари как така икономист поема толкова важен военен пост.

📉Russia’s in recession, per the Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting, founded by Defense Minister Belousov. Industrial output rose 8% in 4 years, but without military production, it’s just 1.2% and falling since late 2023. pic.twitter.com/IdxuvdEyI5