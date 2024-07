Словакия и Унгария: Спряхме да получаваме петрол от "Лукойл" с транзит през Украйна

Словакия и Унгария заявиха, че са спрели да получават руски петрол от ключовия доставчик "Лукойл". Става въпрос за доставки с транзит през Украйна - по построения във времената на Съветския съюз петролопровод "Дружба", който е последният основен действащ маршрут за руския петрол към Европа.

И Братислава, и Будапеща отбелязаха, че продължават да получават петрол от други руски компании. От "Лукойл" не са коментирали.

Миналия месец Украйна наложи забрана за транзит на ресурси от руската енергийна компания през своята територия. Ограниченията, подписани от украинския президент Володимир Зеленски, на практика забраниха на втория по големина руски производител на петрол "Лукойл" да използва Украйна като транзитен център.

Припомняме, че на 5 декември 2022 г. беше наложено ембарго върху руския петрол, внасян в ЕС по море, но петролопроводът "Дружба" остана извън санкциите. Унгария, Чехия и Словакия, които внасят петрол от Русия през тръбопровoдни връзки, получиха изключение от ембаргото. Дерогацията по отношение на вноса на руски петрол по тръбопроводи е до декември 2024 г.

Словашкото дружество Transpetrol, което се занимава с транспортиране и съхранение на суров петрол, заяви на 18 юли, че доставките от "Лукойл" са спрени, но тези от други руски износители пристигат в Словакия през Украйна.

Russian oil from "Lukoil" stopped coming to Slovakia through Ukraine



Ukraine has stopped the transit of oil from the Russian company "Lukoil" to Slovakia. This will affect the operation of one of the refineries in Slovakia. pic.twitter.com/806BVcY5QF