Получихме проект от САЩ за споразумението за редкоземните минерални природни богатства на Украйна. Ще опитаме да постигнем консенсус - говоренето предварително и многото коментари ще попречат и вредят. Това заяви първият украински вицепремиер Юлия Свириденко, предаде "Интерфакс Украйна".

"Това е работна версия, която по същество отразява позицията на американските правни съветници. Ние формираме нашата позиция. Когато стане необходимо, ще стигнем до консултации с украинския парламент (Върховната Рада). Всякакви публични дискусии сега само вредят на конструктивните преговори", каза тя във Върховната Рада и увери, че когато има консенсус между украинското правителство и САЩ, украинското правителство ще го представи пред Върховната Рада и тя ще решава.

"Предадохме завършен документ за икономическо партньорство, който сега се преглежда от украинците и се надяваме да бъде подписано следващата седмица", каза американският финансов министър Скот Бесент, цитиран от "Европейска правда".

Според украинското издание, след скандала с Володимир Зеленски в Овалния кабинет на 28 февруари, американският президент Доналд Тръмп е решил да предложи изключително неприемливо споразумение за Украйна. "То пресича почти всички червени линии, договорени преди това - лишава Украйна от част от нейния суверенитет; противоречи на бъдещото ѝ членство в ЕС; и задължава Украйна да изплати цялата помощ на САЩ от минали години, която Украйна е получила като невъзвръщаема", пише "Европейска правда". Последното означава, че и други държави може да направят същото.

Украинската медия казва, че САЩ са се отказали и от подхода първо да има рамково споразумение, а после да се правят конкретни договори, с разписани детайли. Тя добавя, че украинските преговарящи са опитали да убедят Вашингтон, че рамковото споразумение трябва да бъде ратифицирано от Върховната Рада, но без успех.

"Най-важното е, че рамковото споразумение включва задължението на Украйна да компенсира САЩ за цената на цялата помощ – бюджетна, военна, хуманитарна и т.н. – предоставена "след пълномащабна руска инвазия в Украйна през 2022 година", добавя "Европейска правда".

С други думи, цената на Украйна, която Тръмп дава, е около 120 млрд. долара - жълти стотинки за най-голямата държава в Европа като територия, ако не броим Русия. Особено нагло е, че според актуалния проект от САЩ, украинското правителство е задължено да преваултира доходите на общия фонд за природните украински богатства в щатски долари и да ги превежда в чуждестранни сметки на американската страна при първо поискване, без никакви комисионни (в противен случай Украйна също трябва да компенсира тези комисионни, данъци и такси). Фондът ще събира пари за своята дейност, както и за изплащане на "дяловия дълг" на Украйна от бъдещи приходи от украинските природни редкоземни богатства - той ще получава 50% от стойността на всички нови лицензи, наемни плащания и т.н. от нови находища. В документа се споменават и 50% от приходите на Украйна от инфраструктурни съоръжения. Размерът на компенсацията от Украйна към бюджета на САЩ ще се увеличава с 4% всяка година

"Благодарни сме за подкрепата, но това не е заем и няма да го позволим", коментира на нарочна пресконференция украинският президент Володимир Зеленски относно оказаната до момента от САЩ помощ. Той потвърди, че е получен такъв проект, за какъвто се разшумя в медиите, но и че той се различава изцяло от досега договаряното. Украинският президент заяви, че сегашната администрация на САЩ не прави нищо без пари

