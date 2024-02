Засега остава в шкафа: Проектът на "Уестингхаус" за нови мощности в "Козлодуй" не влезе в зала (ВИДЕО)

"За" включване в дневния ред гласуваха 102-ма депутати, "против" бяха 61 народни представители, а 51 гласуваха с "въздържали се". Прави впечатление, че мнозинството не беше единно в това гласуване. Повечето от депутатите от ПП-ДБ се въздържаха от подкрепа. ОЩЕ: Крал Карл и кралица Клара крали кларинети. Останалите - каквото им падне

Мнозинството е на различно мнение

Гласуването на депутатите от ПП-ДБ обясни Мирослав Иванов в социалната мрежа "Фейсбук". Той обърна внимание, че извънредната точка касае договор за милиарди с една конкретна фирма за изграждане на двата блока в "Козлодуй". Той обаче обърна внимание на друг нюанс, като посочи, че Жечо Станков от ГЕРБ е търсил сметка от ИТН защо не подкрепили включването на извънредна точка в програмата на НС за днес, каквато предварителна уговорка вероятно са имали според него.

Гласуването стана повод за коментари от страна на партньорите на ПП-ДБ в мнозинството. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е разочарован от ПП-ДБ, защото провалят строежа на ядрената централа. "Гласуваха против, което не е добър знак", смята лидерът на ГЕРБ.

"Изявените евроатлантици от ПП-ДБ провалят в момента проекта на "Уестингхаус" за ядрена централа заради Свилен Спасов, агентът на Държавна сигурност, лично посочен от тях в борда на това дружество", каза и председателят на групата на ДПС Делян Пеевски пред медиите след като точката не мина в зала.

Какво всъщност се предлага?

Всъщност става въпрос за две проекторешения. Едното е на ПП-ДБ, а другото на ГЕРБ-СДС и ДПС. Двете са за продължаване на процедурата по подбор и преговори с потенциален строител от кратката листа във връзка с изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка №2 на АЕЦ "Козлодуй" с технологии АР1000 на "Уестингхаус".

Разликата между проектите е във въпросната кратка листа. От ПП-ДБ искат да бъдат одобрени преговори с компаниите Hyundai engineering&Construction So. Ltd. и Bechtel (САЩ), а от ГЕРБ-СДС и ДПС само Hyundai Engineering&Construction Co., Ltd.

Листата бе изготвена след изпратена покана от страна на "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности" ЕАД, чиято цел беше да събере намеренията на дружества с инженерно-технически, икономически, финансов и строителен капацитет да участват в реализацията на проекта.