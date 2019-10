Гьоте-институт кани: Участвайте в „Да преподаваш е яко!“

View this post on Instagram

Имаш супер як учител или учителка по немски език? Той или тя са твое вдъхновение, а в час е леко и ведро, дори когато материалът е сложен? Включи се в нашата игра от 26.09 до 26.10 ето така: ✅ качи селфи с твоя учител/учителка по немски език в профила си в Инстаграм с #MeinDeutschlehrerIstCool ✅ напиши защо той/тя са толкова яки и какво ги прави специални 🎁 🎁 🎁 Ако си изпълнил горните условия, вече участваш в играта и можеш да спечелиш една от страхотните ни награди: таблет iPad, 2 комплекта Bluetooth слушалки, 10 външни батерии за смартфон. 📣 Победителите ще бъдат избрани с томбола и обявени на 01 ноември, Денят на народните будители. Други хаштагове, които препоръчваме да включиш: #danke #deutschlehrer #meinlehrer #lehrenistcool #cool #LehrenIstCool #giveaway #win #winning #игра Играта #MeinDeutschlehrerIstCool е част от кампанията LEHREN IST COOL! / ДА ПРЕПОДАВАШ Е ЯКО! на Гьоте-институт България, която насърчава ученици и студенти да изберат за свое бъдеще професията учител по немски език. Повече за кампанията и проекта: http://www.goethe.de/sofia/lehrenistcool