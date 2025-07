Лодка потъна край остров Суматра, десетки са в неизвестност

Най-малко 11 души са в неизвестност след потъването на лодка край остров Суматра в Западна Индонезия, посочват от местната спасителна служба. Предполага се, че лодката се е преобърнала около 11:00 часа местно време вчера, докато е плавала в близост до островите Ментавай - архипелаг, разположен край западната част на остров Суматра.

ОЩЕ: Ферибот потъна край Бали, има загинали (ВИДЕО)

Eleven people are missing and 7 others have survived after a speedboat capsized off the coast of the Mentawai Islands in #Indonesia's #WestSumatra province on Monday, according to a local search and rescue official. The cause of the incident remains unknown. pic.twitter.com/DJhEkueuts