103-годишна жена стана инфлуенсърка и звезда в социалните мрежи (ВИДЕА)

Възрастта не определя външния вид, а дори и да си над 100 години, пак може да изглеждаш чудесно. Стига да посикаш. В това е убедена и 103-годишната Джоан Партридж, която все още се гримира всеки ден. Дамата неочаквано се превърна в интернет сензация и най-възрастната инфлуенсърка във Великобритания. Тя живее в старчески дом в град Редич, Уорчестършир, но става популярна с видеата си, на които показва страстта си към гримирането и особено към ружа.

Служители от дома, където полагат грижи за възрастната жена, започнали да качват видеа с нея в социалните мрежи, но тя не предполагала, че едно от тях ще събере над 200 000 гледания. Това дава началото на нейния път към света на козметичните брандове и работата като инфлуенсър.

I’m a 103-year-old influencer — here are my tips for eternal beauty https://t.co/J0doEvZCdA pic.twitter.com/UtjBLMwtR4