Да направи жест, който насърчава мира: Папа Лъв XIV разговаря с Путин

Папа Лъв XIV и руският диктатор Владимир Путин са провели телефонен разговор в сряда следобед. Фокусът разбира се е бил върху войната в Украйна, съобщиха от Ватикана. Матео Бруни, директор на пресслужбата на Светия престол, заяви пред репортери, че папата и Путин са обсъдили хуманитарната ситуация, както и необходимостта от улесняване на предоставянето на помощ, където е необходимо.

🇻🇦 For the first time, Pope Leo XIV spoke by phone with Putin. The Pontiff urged Russia to take a step toward peace, stressing the importance of dialogue to resolve the conflict.



They discussed the humanitarian situation, POW exchanges, and the need to provide aid where needed,… pic.twitter.com/dAv88Lc4DX