17 станаха жертвите от пожара в руския военен институт, създал ракетите Искандер

„За съжаление в момента официално потвърденият брой на загиналите се е увеличил до 17“, заявиха регионалните власти в Твер в изявление, цитирано от БГНЕС. В момента се разчистват отломките.

Пожар избухна миналия четвъртък в Централния изследователски институт на руските въздушно-космически сили в Твер. Същия ден местните власти съобщиха, че при пожара са загинали шестима души. Предварителната информация сочи, че огънят е причинен от повреда в системата на електрическите кабели. Няма официална информация за причините за пожара. Според министерството на отбраната институтът работи върху изследвания, свързани с руската въздушна и космическа отбрана, както и разработването на нови противовъздушни системи.

Aerospace defence research institute of the Russian Ministry of Defence burnt down in Tver. "Iskander" and "S-400" missile systems were designed here. Reportedly it was the old wiring and flammable plastic cladding that caused the fire. So far they reported 2 dead and 30 wounded pic.twitter.com/0uIjfSfnXt