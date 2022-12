540 са изстреляните по Украйна ирански дронове

"Войските на Путин вече са изстреляли 540 ирански дрона по Украйна, каза началникът на Държавната разузнавателна служба на Украйна Кирило Буданов. Разузнаването твърди, че на Русия са доставени общо 1700 безпилотни летателни апарата от Иран.

#Putin's troops have already fired 540 #Iranian drones at #Ukraine, the head of the #Ukrainian Defense Ministry's State Intelligence Service, Kyrylo Budanov, has said.



According to the intelligence, #Iran has supplied a total of 1,700 such UAVs to Russia. pic.twitter.com/n7mjJ4T5s7