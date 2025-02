83 години, за да завладее Украйна с война: Путин тръгна да се продава на Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не използвам тези думи лекомислено" - това изказване на американския президент Доналд Тръмп в отговор на въпрос дали би нарекъл "диктатор" Владимир Путин след като нарече Володимир Зеленски такъв, ясно демонстрира за пореден път, че Съединените щати под ръководството на Тръмп вървят по път, при който не се спазват принципите на международното право, а законът на джунглата: По-силният изяжда по-слабия. Дали обаче Украйна е толкова по-слаба: "Не използвам лекомислено тези думи": Тръмп отказа да нарече Путин диктатор (ВИДЕО).

Trump refuses to call Putin a dictator like Zelensky: "I don't use those words lightly," after which he turned his statement away from the initial question. pic.twitter.com/DrN5Tqsfrr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2025

Три години след като Путин отприщи пълномащабната си война срещу Украйна, 50% от окупираното от руската армия с влизането ѝ на украинска земя на 24 февруари, 2022 година, е върнато. Това гласят оценки на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски и на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Според казаното от Сирски, Русия е загубила и е понесла щети във войната дотук в следния размер – 10 100 танка, 21 100 бронирани машини от всякакъв друг вид и 23 300 артилерийски системи. Британският международен институт за стратегически науки (IISS) изчислява, че руските загуби са в размер на около 14 000 танка, БТР и бронирани машини на пехотата, но разликата спрямо казаното от Сирски идва от факта, че британците пресмятат само унищожената техника, а не и повредената. Нидерландският неправителствен проект Oryx съобщава за 1080 повредени и унищожени украински танка, 1223 повредени и унищожени бронирани машини на пехотата и 437 повредени и унищожени БТР-а: данните са само на база потвърдени със снимки и видеокадри поражения, като за всяка една машина има отделно описание. Освен това, Сирски посочи, че загиналите руски войници в Украйна дотук са около 250 000, а ранените – около 620 000. Руското военно министерство не показва такава статистика за украинските загуби, единствено съобщава колко украински войници са убити и ранени в Курска област (данните се публиуват всеки ден в официалния канал на ведомството в Телеграм) – 63 105 убити и ранени към 24 февруари, което повдига въпросът как така руската армия не си е върнала изцяло завладяното от украинците. Украинските ВВС съобщиха, че са свалили 26 525 руски въздушни цели от 24 февруари 2022 година насам, включително 370 самолета, 331 хеликоптера, 40 балистични ракети Х-47М2 "Кинжал", 95 балистични ракети "Искандер-М"/KN-23, 550 крилати ракети "Калибър"; 95 крилати ракети "Искандер-К", 1801 крилати ракети Х-101/Х-55/Х-555; 460 крилати ракети Х-59/69; 25 ракети от друг тип; 14 285 дрона "Шахед" и 6 900 разузнавателни дрона.

Владимир Путин продължава да защитава стратегическата си позиция, че малко по-малко, заради по-големите руски ресурси, руската армия ще пречупи Украйна. При сегашното темпо на напредък на руснаците за това ще му трябват поне 83 години, изчислява ISW. Институтът обръща внимание в дневния си обзор, че на пресконференция в Турция руският външен министър Сергей Лавров пак повтори опорките как ще има мир, когато резултатите в Украйна удовлетворяват Русия и като се вземат предвид "новите реалности" - т.е. превзетото от руската армия с наглото искане на Путин Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област да са изцяло руски, без войниците му да са успели да ги завземат изцяло. Заместникът на Лавров Сергей Рябков повтори как Русия няма да се съгласи на спиране на огъня, докато няма разговори и намиране на решение за елиминиране на "първопричините" за войната – по реториката на Путин това е членството на Украйна в НАТО, предполагаемото нарушение на задълженията на НАТО да не се разширява на изток и предполагаемата дискриминация на украинското правителство спрямо етническите руснаци, руския език, медии и култура в Украйна.

Но на срещата си с Еманюел Макрон снощи, Доналд Тръмп заяви, че според него Украйна може да успее да си върне някои от териториите, окупирани от Русия, обаче това ще бъде предизвикателство. "Вие питате дали те (украинците) биха могли да си върнат земите, които са загубили, или не. И аз казвам, че да, може би част от нея, да. Но това не е лесно да се направи", каза Тръмп. Републиканецът също така отбеляза, че този въпрос е част от настоящите преговори, които са започнали наскоро: "Ще видим. Бяха отнети много земи, така че ще видим как ще се получи. Това е част от преговорите".

Опозиционната руска социологическа агенция "Хроники" публикува поредно проучване, според което 46% от руснаците не искат изтегляне на руската армия от Украйна без да бъдат постигнати руските цели във войната. По-важно е друго – от февруари, 2023 година, когато процентът е 47 на сто, до септември, 2024 година той пада до 31 на сто. След това пак тръгва нагоре, за да стигне до сегашната си стойност – тя отразява настроенията в руското общество за периода 5 – 13 февруари, 2025 година. Според ISW причината пак да се стигне дотук е ефективната кремълска пропаганда – че Русия печели на бойното поле и е близо до пълна победа: 3 години война: Украйна чака още оръжия за милиарди от САЩ. Нов американски сигнал в полза на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Същевременно, Путин вдигна мизата и по отношение на редкоземните природни богатства – Русия имала повече, Москва е готова да ги предложи на заинтересовани партньори, визирайки именно САЩ. Американският президент Доналд Тръмп заяви по време на снощната си среща с френския си колега Еманюел Макрон, че за САЩ има интересни икономически възможности с Русия, конкретно за редкоземни елементи – а Путин организира среща с икономическите си съветници буквално в 22:00 часа и след това излезе да каже как Русия има повече какво да предложи на САЩ като природни богатства. Заради това украинският военен Станислав Бунятов, оператор на дронове с позивна "Осман", както и колегата му лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа телеграм канала "Офицер+", се присмяха брутално в Телеграм: Логиката е потресаваща - 11 години ни атакуват, за да не пуснат НАТО до границите си, а на 12-тата година дават на американците редкоземните си богатства. В интервю за "Россия 24" руският диктатор каза, че бил готов да предложи на САЩ да обсъдят намаляване на военните разходи с 50% и Китай също да влезе в тази сделка. Този акцент пробива сериозно в руски пропагандни канали като известния "Рибар" и санкционирания от ЕС Mash. Путин пак внуши, че Зеленски бил в ступор, на избори щял да загуби заради нисък рейтинг, защото бившият главнокомандващ украинската армия генерал Валерий Залужни, който е посланик на Украйна във Великобритания, имал два пъти повече подкрепа: Русия има повече ресурси от Украйна: И Путин предложи сделка за редкоземни елементи на Тръмп (ВИДЕО)

Че нещата вървят в спирала на наддаване за пари и още пари друг сигнал даде и Тръмп – с изявление, че можело украинският президент Володимир Зеленски да дойде тази или следващата седмица в САЩ и да бъде подписано споразумение за украинските редкоземни природни богатства. "Ще се срещна с президента Зеленски – работим по споразумение, много близо сме до окончателно споразумение, сигурен съм, че ще стане", заяви президентът на САЩ: Какво предвижда новото споразумение за редкоземни минерали между САЩ и Украйна?

Trump stated he could meet President Zelensky to sign the minerals agreement as soon as this or next week.



💬 “I will meet with President Zelensky. In fact, he may come this or next week to sign the deal,” Trump said. pic.twitter.com/WaXfwlMKCm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2025

"Надяваме се, че може да приключим тази война тази година, не след 3 години" - думи на Володимир Зеленски, който единствен систематично говори за справедлив мир. А коментарът е в отговор на въпрос как виждате Украйна след 3 години: Макрон: Възможно е спиране на огъня в Украйна до няколко седмици

Zelenskyy: "We hope that we can finish the war this year, not in three years." pic.twitter.com/RvjwvX1yXK — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2025

През вчерашния ден бяха обявени редица пакети военна помощ за Украйна – тогава стана ясно, че Дания е доставила 12 изтребителя F-16 от общо 19 обещани, като останалите ще бъдат доставени през 2025 година. Това заяви датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен, цитиран от "Интерфакс Украйна": Милиард след милиард: Съюзниците на Украйна обявиха мащабни пакети военна и друга помощ на 24 февруари (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нивото на руската военна активност в Украйна почти не се променя – едва 2 руски пехотни атаки повече на дневна база за денонощието на 24 февруари съгласно официалните украински данни. Общо е имало 98 бойни сблъсъка. Има леко увеличение на мащаба на руските бомбардировки с управляеми авиационни бомби – 117 бомби общо т.е. 11 повече на дневна база. 43 от бомбите са използвани от руснаците в Курска област т.е. обстрел по цели на руска територия. Руският артилерийски обстрел се запазва като мащаб – 5000 снаряда. Има огромно намаление на използваните от руснаците FPV дронове на дневна база – малко над 2400 т.е. с 800 по-малко, сочи информацията от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското – 28 отбити руски пехотни атаки, което затвърждава оценките, че в последно време руснаците не успяват да окажат такова напрежение в това направление, каквото например през януари. Украинският военен телеграм канал "Офицер+" съобщава, че руснаците са пратили една от най-добрите си части за електронна война (електронно заглушаване) в Покровското направление - ясно защо: Украинците съсипват руснаците с FPV дронове при Покровск: Данни от руска и украинска страна (ВИДЕО). В съседното от юг Новопавловско направление е имало 13 руски пехотни атаки – боевете основно са за село Константинопол, за да бъде окончателно поставен под руски контрол районът на югозападна Донецка област. По 11 руски пехотни атаки е имало в Купянското и Торецкото направление, също толкова са станали и в Курска област.

Joint work by the 77th Airmobile Brigade, 1st Presidential Brigade and ACHILLES Drone Regiment. On February 24, Russian troops launched an assault with armored vehicles, but Ukrainian forces successfully repelled the attack near the outskirts of Lozova, Kupyansk direction. pic.twitter.com/sDayb7R1UO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2025

В Курск ISW отчита руски напредък в западната част на Лебедевка, която се намира северозападно от град Суджа. Боевете там продължават, както и в Орловка и Нова Сорочна, добавя руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора". В момента руснаците опитват да си върнат основно това, което загубиха при украинската операция в началото на февруари: Пробиха ни 5 километра, но то не е пробив: Новата руска комедия в Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ руското военно министерство съобщава за 20 свалени дрона над руска територия – 16 над Брянска област, 3 над Курска област и 1 над Калужка област: Мирът на Путин: Сутрешна масирана руска атака с ракети и дронове