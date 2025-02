Украинците съсипват руснаците с FPV дронове при Покровск: Данни от руска и украинска страна (ВИДЕО)

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) абсолютно контролират небето и не е възможно да помръднем на повече от 3 километра от Селидово. Снабдителните линии за отрязани, остро стои въпросът с вода, храна и гориво за нашите войници - за отопление няма да говоря, другарите замръзват. Има много дронове с оптични кабели, ходим пеша по 18 километра – дронове и артилерия постоянно ни обстрелват в района на Новотроицко и в тила. "Хохлите (бел. ред. - обидно руско име за украинците) ни клатят здраво" - всичко това са твърдения за района на Покровск в публикация на руския телеграм канал "Филолог в засаде". Каналът се поддържа от Святослав Голиков – той е известен като инструктор на войници в руските щурмови отряди на ЧВК "Щурм Z", както и един от хората от кръга на Игор Гиркин (Стрелков). Гиркин в момента лежи в наказателна колония за екстремизъм, но беше осъден и от съд в Хага на първа инстанция – доживот в затвора заради свалянето на полет MH17.

Russian soldiers near Pokrovsk report they are struggling.



"Ukrainian forces dominate the skies, making movement nearly impossible beyond 3 km from Selydove. Supply lines are cut, leaving our troops behind without food, water, or fuel. Drones and artillery relentlessly target… pic.twitter.com/WkG8fRD2Gi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2025

Не само от руска страна има потвърждение за случващото се на южния фланг на Покровското направление. В навечерието на Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността украинският президент Володимир Зеленски изрично похвали 425-ти батальон "Скала" заради добрата работа точно в Покровското направление. Той не разкри подробности, но е ясно, че става въпрос за района Котлино и Пищане, който е една от югозападните точки на дъгата, която руснаците опитват да поставят под контрол: Зеленски: Ситуацията на фронта около Покровск се подобри значително (ВИДЕО)

Judging by reports on Russian channels, the AFU have started using fiber-optic drones on an industrial scale. Such drones cannot be intercepted by electronic warfare or detected by UAV sensors. pic.twitter.com/F3CA4miYfs — WarTranslated (@wartranslated) February 15, 2025

Украинският комуникационен експерт Серхий Флаш също коментира, че 90% от това, което лети като дронове в небето при Покровск, е украинско. Флаш говори от личен опит – той е бил там, за да помага в инсталиране на системи за електронно заглушаване. Стотици различни формации, отговорни за работа с дронове, са там, добавя Флаш. И коментира, че това е координирана операция (бел. ред. - Украйна първа в света създаде род войски, които се занимават само с дронове): "Хората често питат могат ли FPV дроновете да заместят артилерията. Покровск изглежда е отговорът. Нашите FPV дронове не дават на врага да маневрира, ден и нощ. Небето е пълно с разузнавателните ни дронове (Mavic), бомбардировачите ни (визира дронове като "Баба Яга") работят".

A comment from a Ukrainian comms expert Serhiy Flash on the advantage of UAVs for the AFU on the Pokrovsk front. He reports that hundreds of AFU drone operator groups are preventing the occupiers from even lifting their heads out of their trenches. pic.twitter.com/fCp5gM1Miz — WarTranslated (@wartranslated) February 15, 2025

Колко прави са Голиков и Флаш показват и оплаквания на руска доброволка, която също се оплаква по темата – украинското електронно заглушаване обезврежда руските дронове, пехотата на руснаците бива унищожавана "с хиляди" – руските войници трябва да се движат пеша от точка А до точка Б по открит терен, с превозно средство е невъзможно. "Небето гъмжи от хиляди дронове", възмущава се тя и добавя, че руските войници не могат да приближат украинските позиции заради украинските дронове, те нямат никакво оборудване за електронно заглушаване, за да напредват.

A Russian volunteer has “exploded”: she’s lamenting the absence of EW systems, which results in “boys” dying needlessly in bloody assaults, while Ukrainian EW jams "everything." She points out the uncoordinated work of Russian developers, who solder junk in their workshops and… pic.twitter.com/r5UuGjf0H0 — WarTranslated (@wartranslated) February 15, 2025

А на този фон – в Селидово, което беше превзето миналата есен от руснаците и се намира южно от Покровск на около 15-тина до 20 километра, руските войници обират жилища и се оправдават, че това не е кражба, вземали необходимото във военно време:

Russian occupiers in Selydove, while "carrying out the objectives of the special military operation," debate whether their actions—looting civilian homes—constitute looting and theft or are merely the collection of war trophies. pic.twitter.com/b4VJ11GeTQ — WarTranslated (@wartranslated) February 15, 2025

Анализ

Предвид всичко това, украинският военен анализатор Олександър Коваленко коментира в канала си в Телеграм, че руското военно командване е получило за задача да приключи с Кураховското направление (вече Новопавловско), където още руската армия не може да превземе Улакли, Андреевка, Зеленовка и Константинопол. За Коваленко действията на руснаците са в стил "пълен напред" и са признак на отчаяние - той допуска, че заради развитието по въпроса с бъдещи мирни преговори руското военно командване е получило заповед от Кремъл да превземе Покровск фронтално, а не да го обкръжава, което значи атака от юг - там, където сега украинските FPV дронове почват да доминират: