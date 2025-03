"Ако Путин се съгласи, оръжията в Украйна млъкват веднага": Отговорът е като от бясно куче (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Готови сме за мир. САЩ ще трябва да убедят Русия. Ако Русия се съгласи, оръжията ще замлъкнат веднага". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски и са от традиционното му вечерно видеообръщение. Зеленски говори след срещата между украинска и американска делегация в Саудитска Арабия – украинският президент определи срещата като конструктивна. "Позицията ни е напълно ясна – търсим мир от първата секунда, в която започна войната", напомни Зеленски – всеки, който има поне една мозъчна клетка в главата си, може да потърси в Интернет колко пъти украинският президент призоваваше руския диктатор Владимир Путин да седнат двамата и да се разберат: всичко това преди организираното и изпълнено от руснаците клане в Буча: След 9-часови преговори: Украйна се съгласи за примирие, САЩ пускат военната помощ.

До момента издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца Путин не е обелил и думичка за постигнатото от САЩ и Украйна. Няма и някакви по-значими коментари от политическия и институционален кръг на Кремъл – единствено говорителят на руското МВнР Мария Захарова публикува в Телеграм поредно интервю на руския външен министър Сергей Лавров с американски блогъри, в което изрично Лавров посочва, че: "Тръмп не иска да ги предостави [гаранции за сигурност] на Украйна, водена от Зеленски. Има собствено виждане за ситуацията, което редовно и директно изразява. Тази война никога не трябваше да започва". Лавров продължава и с мантрите как Европа и Великобритания искали войната да продължи и за пореден път прокарва опорната точка на кремълската външна политика как Русия пазела рускоезичните зад граница (връзка ТУК).

💬🎬 Lavrov compares international negotiations to cowboy showdowns in Hollywood movies



Russian Foreign Minister Sergey Lavrov stated that current negotiations resemble westerns, where countries are shouting at each other instead of engaging in constructive dialogue. pic.twitter.com/VW64FMLgHD