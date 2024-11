"Анна Киевска": Франция обучава нова украинска бригада (ВИДЕО)

Франция стартира нова програма за обучение на украинските военни, пише The Economist. Предназначена е за 9 седмици практическо обучение вместо досегашните 5. Друго нововъведение е бригадата да бъде оборудвана с европейско въоръжение.

Трима украински войници се промъкват през зигзагообразни окопи, стискайки съветски автомат "Калашников". В далечината вражески войници се движат през гората. Из равнината трещят изстрели. Тънки слоеве дим се издигат в студения въздух. Малки дронове кръжат над главите им. До болка позната сцена от войната, която се простира в източния край на Европа. Единствената разлика е, че тези учения се провеждат някъде в Източна Франция, където нейната армия играе ролята на врага и обучава повече от 2000 украински войници, за да формират гръбнака на комбинирана бригада, която скоро ще отиде на фронта в Украйна. Още: Новият план на Зеленски за третата зима на войната

Френският президент Еманюел Макрон обяви идеята на украинския си колега Володимир Зеленски по време на негово посещение през юни в Париж. В края на септември френските военновъздушни сили докараха войници от украинските въоръжени сили. Оттогава те се обучават на френска техника, включително гаубици "Цезар" (Caesar) и противотанкови управляеми ракетни системи "Милан", а също така участват в полеви учения на ниво батальон.

Мъжете са на възраст от 25 до 45 години, като 90% от тях са наборници. Във френската столова се редуват ястия от украинска кухня и местна кухня, а войници в бойна униформа се разхождат из казармите или пушат на улицата.

The first brigade of the 🇺🇦 trained and equipped in France has completed its training.

Trained by the 🇫🇷 army at the request of the Ukrainian army as part of #EUMAM Ukraine, the Anne de Kyiv brigade illustrates France's resolute support to @DefenceU