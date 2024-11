Във Франция завършва обучението си ударна бригада от 4,5 хил. украински бойци (ВИДЕО)

Френската военна оперативна група "Шампан", която наброява около 1500 френски военни специалисти, завършва мисията за обучение на нова многобройна бригада от украински бойци.

Новосформираната бригада "Анна Киевска" се състои от 4500 украински военни, които са обучени и екипирани от французите и се очаква да се превърнат в сериозна сила на бойното поле. В бригадата ще участват пехотинци, инженери, артилерийски екипи и други специалисти, съобщи AP.

Около 2000 от тези военни преминават последните си етапи на обучение преди да се върнат в Украйна. Повечето са били мобилизирани наскоро и преди това са преминали само няколко седмици основно обучение, преди да пристигнат във Франция през септември.

Украинците са били обучавани как да се бият ефективно и как да използват и поддържат оръжията, предоставени от Франция.

Арсеналът на бригадата, дарен от Франция, ще включва 18 леки танка AMX 10, 18 самоходни артилерийски установки Caesar, 128 бронетранспортьора, противотанкови и зенитно-ракетни системи, както и други оръжия и оборудване.

