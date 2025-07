Разгадаха 500-годишна загадка на Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи, известният италиански полимат, който нарисува „Мона Лиза“, имал усъвършенствано геометрично разбиране, което изпреварвало времето му.вЗа да нарисува „Витрувианския човек“ през 1490 г. – илюстрация на „идеалното“ човешко тяло – този човек на Ренесанса вероятно се е основавал на математическо съотношение, което е било официално установено едва през 19 век.

Това е една от най-емблематичните картини на всички времена, но в продължение на повече от 500 години никой не можеше да разбере защо да Винчи е избрал точно такива пропорции за ръцете и краката. Един лондонски зъболекар смята, че най-накрая е разгадал загадката.

Разгадана ли е загадката?

Рори Мак Суини е открил важна скрита подробност, скрита в чатала на Витрувианския човек: равностранен триъгълник, който според него може да обясни „едно от най-анализираните, но и най-загадъчни произведения в историята на изкуството“.

„Витрувианският човек“ е частично вдъхновен от писанията на римския архитект Витрувий, който твърди, че идеалното човешко тяло трябва да се побира в кръг и квадрат.

В рисунката на Да Винчи се използва квадрат, за да се изобрази точно „кръстообразна поза“ с изпънати ръце и сгънати крака. Кръгът, от друга страна, обхваща поза, при която ръцете са вдигнати, а краката са разкрачени.

Популярно обяснение е, че да Винчи е избрал пропорциите на Витрувианския човек въз основа на теорията за златното съотношение, но измерванията не съвпадат напълно.

Според Мак Суини „решението на тази геометрична загадка се крие на пръв поглед“.

„Ако разтвориш краката си... и вдигнеш ръцете си толкова, че изпънатите ти пръсти да докоснат линията на върха на главата ти... пространството между краката ще бъде равностранен триъгълник“, пише да Винчи в бележките си за „Витрувианския човек“.

Когато Мак Суини изчислил този триъгълник, той открил, че разстоянието между краката на човека и височината на пъпа му създават съотношение от около 1,64 към 1,65.

Това е много близо до тетраедричното съотношение 1,633 – уникално балансирана геометрична форма, официално установена през 1917 г.

Съотношението се използва за определяне на оптималния начин за подреждане на сфери. Ако четири сфери са свързани възможно най-плътно в пирамидална форма, например, тогава съотношението между височината и основата от техните центрове ще бъде 1,633.

Може би Мак Суини е разпознал значението на това число поради подобен триъгълен принцип, използван в стоматологията. Представен върху човешката челюст, триъгълникът на Бонвил определя оптималното положение за функционирането на челюстта и се използва от 1864 г. Неговото съотношение също е 1,633. Мак Суини не смята, че това е съвпадение.

Подобно на минералите, кристалите и други биологични системи за опаковане, които се срещат в природата, Мак Суини смята, че човешката челюст се организира естествено около тетраедрични геометрии, които максимизират механичната ефективност.

Ако тетраедричното съотношение се повтаря в тялото ни, Мак Суини смята, че това се дължи на факта, че „човешката анатомия е еволюирала според геометрични принципи, които управляват оптималната пространствена организация в цялата вселена“.

Ако Мак Суини е прав, Да Винчи може би е открил универсален принцип, докато е рисувал „Витрувианския човек“.

„Същите геометрични отношения, които се появяват в оптималните кристални структури, биологичните архитектури и координатните системи на Фулер, изглежда са кодирани в човешките пропорции“, пише Мак Суини, „което предполага, че Леонардо е интуитивно разбрал фундаментални истини за математическата природа на самата реалност“.

Остава да се види дали други учени ще се съгласят с Мак Суини, но фактът, че да Винчи споменава равностранното триъгълник в бележките си, подсказва, че това, което се намира между краката на Витрувианския човек, е важно.

Проучването е публикувано в списанието „Journal of Mathematics and the Arts”.