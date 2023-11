Арестуваха мъж, пуснал мишки с палестинското знаме в "МакДоналдс" в Бирмингам (ВИДЕО)

Още: За каузата на Палестина: ЛГБТ подкрепа и акция с мишки (ВИДЕО)

Известната верига за бързо хранене се счита от противниците на Израел за една от корпорациите, подкрепящи Тел Авив във войната срещу „Хамас“. Причината – „МакДоналдс“ в Израел обяви преди време, че е осигурил храна на бойците, отвърнали на атаката на терористичната организация.

Кадри от случилото се бяха разпространени в социалните мрежи и показаха как хранещите се в ресторанта опитват да избягат от пуснатите гризачи. Вижда се и как мъжът пристига в „МакДоналдс“ с кола, която е с фалшив регистрационен номер – отново в подкрепа на Палестина.

Hamas supporter throws mice in a packed London McDonalds, while shouting “fuck Israel”.



Multiculturalism has failed. pic.twitter.com/Y7VUV6ryL7