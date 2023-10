За каузата на Палестина: ЛГБТ подкрепа и акция с мишки (ВИДЕО)

Най-впечатляващото - ЛГБТ шоу в подкрепа на Палестина. То е коментирано така от беларуската опозиционна медия NEXTA: Как ли ще се чувстват участниците, ако разберат, че съгласно най-крайните канони на ислямското право (шериата) хомосексуалността се наказва със смърт чрез пребиване с камъни?

LGBTQ+ activists at a rally in support of Palestine



Now imagine the faces of these protesters when they learn that in the homeland of Hamas in the Gaza Strip, they would face the death penalty by stoning.



Moreover, homosexual Palestinians often flee to Israel fearing for their… pic.twitter.com/MDX6lIHxAN